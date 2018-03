Rheinfelden Gemeinderat Rheinfelden: 25 Stimmen für Ansiedlung von neuem Pharma-Unternehmen

Bei seiner jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat mit einer Mehrheit über einen städtebaulichen Vertrag mit dem Pharma-Unternehmen Fisher Clinical Services ab. Der Bau auf dem 2,6-Hektar-Areal in Herten soll bereits 2020 abgeschlossen sein.

Die Ansiedlung des Pharmadienstleisters Fisher Clinical Services in Herten wurde am Donnerstag im Gemeinderat mit der mehrheitlichen Zustimmung zu einem städtebaulichen Vertrag geregelt. Das dem US-Konzern Thermo Fischer Scientific zugehörige Unternehmen sieht sich als strategischer Partner der Pharmaindustrie und will in Rheinfelden seine Europazentrale errichten. Der Bau des 6300 Quadratmeter Grundfläche großen Gebäudes auf einem Grundstück von 2,6 Hektar im künftigen Gewerbegebiet Sengern soll schon 2020 abgeschlossen werden. Das Unternehmen investiert 35 Millionen US-Dollar, etwa 28,3 Millionen Euro.



Der Vertrag: Gerade einmal sechs Seiten lang ist der Text des städtebaulichen Vertrags. Die Inhalte waren im Vorfeld bereits nichtöffentlich vom Gremium diskutiert worden. Stadtbauamtsleiter Wolfgang Lauer skizzierte das Vertragswerk, nach dem das Unternehmen auch eine Option auf ein zweites, direkt nördlich anschließendes Grundstück des vorgesehenen Gewerbegebiets Sengern erhält. Laut OB Eberhardt muss das Unternehmen spätestens zwei Jahre nach Erteilung der Baugenehmigung des jetzt geplanten Gebäudes das zweite Areal kaufen und spätestens vier Jahre danach mit dem Erweiterungsbau beginnen.



Hektisch dürfte es nun in der Stadtverwaltung zugehen. Das gesamte Gebiet, das man zuvor dem Landkreis als möglichen Standort für das Zentralklinikum angeboten hatte, muss bis 31. Dezember mit einer Bauleitplanung versehen sein. Der Bebauungsplan wird von der Stadt erarbeitet und auch finanziell getragen, für die nötigen Fachgutachten trägt das Unternehmen die Kosten. Dafür wird die Gemeinde die Erschließung des Geländes aus eigener Tasche bezahlen. Über einen Knotenpunkt an der B 34 soll das Gewerbegebiet angefahren werden können.

Stellungnahme der CDU-Fraktion: Fraktionssprecher Paul Renz bezeichnete das Sengern-Areal als „geeigneten Standort für die Ansiedlung des globalen Players“. Er betonte in seiner Stellungnahme, dass Fisher Clinical Services kein Speditionsunternehmen sei, sondern dass durch Transporte wahrscheinlich weniger Verkehr entstehe als durch den Pendelverkehr zur Arbeit. Wie zuvor der OB erinnerte auch Renz an die Notwendigkeit, wegfallende Umicore-Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen. Die CDU lege darum bei dem Unternehmen mit US-Hintergrund Wert darauf, dass ein Firmenkonstrukt gewählt werde, dessen Wertschöpfung in der Stadt bleibe. Astrid Frank, Vice President von Fischer Clinical, hatte zuvor gesagt, dass die Rechtsform noch nicht geklärt, eine GmbH, wie sie sich auch Renz vorstellte, eine wahrscheinliche Möglichkeit sei. Hinsichtlich der Erschließung sprach Renz sich für die direkte Anbindung an die B 34 aus. „Es ist ein ambitioniertes Projekt“, sagte er. „Die Fraktion steht positiv zum städtebaulichen Vertrag.“

Stellungnahme der Freien Wähler: „Diese Ansiedlung dient der Weiterentwicklung unserer Wirtschaftskraft und somit unserer Stadt", sagte Karin Reichert-Moser und betonte, dass ihre Fraktion die Ansiedlung des Pharma-Dienstleisters begrüße. Sie lobte, dass sich das Unternehmen bereits im Februar in nichtöffentlicher Sitzung in ebenso starker Zahl an Mitarbeitern sehr genau dargestellt habe. Die große Präsenz habe gezeigt, wie ernst es dem Unternehmen ist, in Rheinfelden ihr Europa-Zentrum zu errichten.

Einzelne Stimmen: Die fraktionslose Ellen Haubrichs fand die Perspektive begrüßenswert, dass ein Unternehmen 200 qualifizierte Arbeitsplätze zur Verfügung stellen will. An das Gebäude, das sie als einen „Klotz" bezeichnete, werde man sich gewöhnen müssen.

Rainer Vierbaum (CDU) sagte, als ehemaliger Mitarbeiter eines globalen Unternehmens (er war bis 2013 Werksleiter bei Evonik) begrüße er das Ansinnen des Pharmadienstleisters sehr.

Ebenfalls angesprochen wurde ein Nebenaspekt, der der Sicherung der Gewerbeschule dient. OB Eberhardt erläuterte, dass schon länger versucht werde, den Ausbildungsgang des Pharmazeutisch Technischen Assistenten (PTA) an die Gewerbeschule Rheinfelden zu bringen. Fisher Clinical Services braucht viele PTAs als Angestellte und will auch ausbilden. „Wenn sich jetzt ein positives Ergebnis abzeichnet, muss doch klar sein, dass PTA hier angesiedelt wird“, sagte Eberhardt.

Die Abstimmung:

25 Arme reckten sich in die Höhe, als es darum ging, den städtebaulichen Vertrag gutzuheißen. Zwei Stadträte, Alfred Winkler und Willy Hundorf (beide SPD) stimmten dagegen. Winkler erklärte auch in Hundorfs Namen, dass beide eine Monokultur auf dem Hertener Gewerbegebiet fürchteten. „Wir hätten uns einen breiteren Branchenmix erwünscht“, sagte Winkler in der persönlichen Erklärung. Er betonte, dass Hundorf und er sich dafür eingesetzt hatten, dass das Gewerbegebiet an der Stelle kommt.