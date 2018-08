von Rolf Reißmann

Zu einer Rundreise durch die Ortsteile brach die CDU-Fraktion des Gemeinderates auf. Ziel war es, mehr Kenntnisse zu erlangen, um angemeldete Bedarfe für öffentliche Bauten später im Gemeinderat besser bewerten zu können. Dazu gaben die Ortsvorsteher detaillierte Auskünfte.

Herten: An der Schule steht ein Gerüst, in einer weiteren Sanierungsstufe werden die letzten alten Fenster gegen besser wärmedämmende ausgewechselt. Auch wird eine weitere Toilettenanlage erneuert. Das Spannendste aber ist der Ausbau der einstigen Gaststätte Bürgerstube im Keller zur neuen Schülermensa. Die Hertener Schule bietet Ganztagsbetreuung an, da muss auch für eine warme Mittagsmahlzeit gesorgt werden. Große Fenster, die bis auf den Boden reichen, lassen jetzt viel Licht in die Räume. Noch sind die Elektroinstallation abzuschließen, der Fußboden vollständig einzubauen und die Wände zu streichen. Wenn auch nicht gleich zu Beginn des neuen Schuljahres, aber noch im Herbst soll die Mensa eröffnet werden. Beim Blick in die Scheffelhalle sahen die CDU-Gemeinderäte schnell, dass dort viel Sanierungsaufwand erforderlich ist. Vor allem die kaum wärmedämmenden Glasbausteine müssen ausgetauscht werden. „Die rund 50 Jahre alte Halle ist bisher nie grundlegend saniert worden“, erklärte Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller.

Degerfelden : Die Fridolinhalle hat kaum weniger Sanierungsbedarf. Eine Behindertentoilette wurde unlängst eingebaut. „Dem Ortsteil fehlt aber noch ein Mehrzweckraum, der für Vorträge, Volkshochschule und auch Proben des Musikvereins genutzt werden kann, wenn die Halle nicht benötigt wird", sagte Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser. Sie stellte die bisher mit einem Architektenbüro erarbeiteten ersten Ideen für einen Anbau an die Fridolinhalle vor. Platz für etwa 90 Zuhörer sollte es geben, einen Lagerraum und einen direkten Durchgang zur Halle. Auch die jetzige Hallenküche sollte dabei mit versetzt werden. Im Gemeinderat gab es schon früher Diskussionen, ob sich die Vereine an der Kücheneinrichtung beteiligen sollten, weil sie doch die Hauptnutzer sind. Die Ortsvorsteherin bestätigte, dass dazu Bereitschaft bestehe. Einige Gemeinderäte verwiesen darauf, dass in den vergangenen Jahren etliche Vereine bereits Feste ausrichteten, um damit Gelder für die Beteiligung an den Küchenausstattung zu erlangen.

Eichsel : Auf dem Gemeindezentrum zieht eine kupferverkleidete Gaube die Blicke der Besucher an. Dieser Aufbau ist der künftige Anschluss an eine Nottreppe, über die aus dem Sitzungs- und Ausstellungsraum im Notfall geflüchtet werden kann. Einen kleineren Umbau soll es unten um Gemeindezentrum geben. Gleich in der Eingangszone liegt der Raum für die Ganztagsbetreuung der Grundschüler. Viel zu klein ist er, denn die 18 Kinder, die im vergangenen Schuljahr dieses Angebot nutzten, gestalten ihren Aufenthalt in Vielfalt mit Hausaufgaben, Spiel oder einfach Ruhe. Ortsvorsteher Reinhard Börner lässt nun als erste Lösung den Flur zur Ortsverwaltung abtrennen, so entsteht wenigstens ein Garderoben- und Umkleideraum für die Kinder und entlastet den großen Aufenthaltsraum. „Doch die Dauerlösung für viele Jahre wird dies nicht sein", sagte er. „Dennoch möchten wir die Kernzeitbetreuung nicht auslagern, weil hier Schule, Sporthalle und Dorfplatz dicht beieinander liegen."

Adelhausen: Seit nunmehr zwölf Jahren steht die einstige Schule leer. Zwar nicht verfallen, aber eben auch in keinem nutzungsfähigen Zustand, blockiert das Gebäude die Umgestaltung des Dorfzentrums. Ortsvorsteherin Silvia Rütschle wies zunächst auf das vorgesehene Wohngebiet Bauert hin, genau dort liegt der bisherige Spielplatz. Wenn im kommenden Jahr der Wohnungsbau beginnt, sollte ein neuer Spielplatz angelegt sein. Die Vorarbeit des Ortschaftsrats fand großes Lob bei den CDU-Gemeinderäten. Mit klaren Konturen entwickelten sie das Konzept für ein künftiges Ortszentrum. Spielplatz, Vereinshaus, Parkplätze und eine freundliche Grünzone sollen dazu gehören. Der Spielplatz fand durchweg Zustimmung.

Für das Vereinshaus, in das unter anderem der Musikerin aus dem bisherigen, beengten Probenraum im Feuerwehrhaus umziehen könnte, ist das Engagement der Vereine gefragt. "An Eigenleistungen dürfte es nicht fehlen", meinte Rütschle. Noch erarbeitet werden muss eine Lösung für die Geländeangleichung. „Wir streben eine umsetzbare Planung an, keine Luftschlösser, die nicht umgesetzt werden können,“ sagte die Ortsvorsteherin.

