von sk

Die Gegner des Rheinsteg-Projekts machen jetzt öffentlich in der schweizerischen Nachbarstadt mit Argumenten und einem Plakat mobil. Unter dem Motto: „Zwei Städte – ein Ort“ setzt sich das Referendumskomitee mit Dimitri Papadopoulus von der SVP und Béa Bieber (glp Stadt rheinfelden) dafür ein, dass die Städte „durch Menschen nachhaltig mit Herz verbunden und gestaltet – mit drei bestehenden Rheinübergängen“ werden.

In einer Pressemittelung erklären die Steg-Gegner einer weiteren Kreditaufnahme von 3,2 Millionen Franken, dass der Steg „wie die Wurst“ zwei Enden habe. Je näher das Abstimmungsdatum rücke, werde ihrer Meinung nach „nervöser von Seiten des Pro-Komitees für ein Ja geworben“. Dabei verweisen Papadopoulus und Bieber auf „riesengroße Holzgestelle am Rheinuferweg“ mit zahlreichen lächelnden Gesichtern als Abstimmungsaufforderung von Tourismus-rheinfelden, aktiven Stadträten und GPFK-Mitgliedern die „das Projekt bewerben“, heißt es.

„Kaum mehr als Symbolwert“

Sie kritisieren, dass das Ziel „über den guten politischen Sitten“ stehe. Das Referendumskomitee sieht in der Aktion, in der mit Zukunft und mögliche Entwicklungen von den Befürwortern geworben wird den Symbolwert als „das Wichtigste an dem Projekt“. Die beiden Verantwortlichen im Komitee weisen darauf hin, dass sie „weder mächtige Sponsoren noch Unterstützung in der Verwaltung“ haben und deshalb auf „konkrete, faktenbasierte Argumente“ setzen.

Das Komitee geht davon aus, dass der Steg am geplanten Standort Flossländeweg gegenüber dem badischen Industriegebiet für die Altstadt „nicht die versprochene Wirkung erzielen“ wird. Die Altstadt könne nur von konkreten Maßnahmen profitieren, die aus einer „sauberen Ursachenanalyse abgeleitet werden“ schreiben die Sprecher von SVP und glp. Vor diesem Hintergrund sehen sie im geplanten Steg höchstens einen ideellen Mehrwert. Der stehe aber in keinem Verhältnis zu den Kosten und Risiken sagen beide mit Blick auf die „verschiedenen Steuerkassen beidseits des Rheins“, aber auch für Natur, Ruhe, Stadtbild und Anwohner.

Dabei wird kritisiert, dass die insgesamt 4,5 Millionen Franken für die Schweizer Seite als „ein paar Batzen“ heruntergespielt werden. Sie mutmaßen auch, dass das Industriegebiet auf badischer Seite „in absehbarer Zeit hoffentlich nicht zur Brache“ werde. „Niemand will, dass sie wegziehen“, heißt es mit Blick auf die Firmen, die viele Menschen beschäftigen und damit Mehrwert schaffen. Das Plakat des Komitees am Rhein wird nach dem 20. Oktober für Taschen verwendet, verlost werden.