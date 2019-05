von Horatio Gollin

Die vier Rheinfelder Freundeskreise und die Stadtverwaltung pflegen gute Beziehungen zu den Partnerstädten Fécamp, Mouscron, Neumarkt und Vale of Glamorgan. Auch 2019 sind wieder zahlreiche gegenseitige Besuche geplant.

50 Jahre Verbindung zu Mouscron

Eine Reihe von Besuchen mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Freundeskreise steht wieder an, wie bei der Sitzung des Arbeitskreises Städtepartnerschaft am Dienstag zu erfahren war. Im Juni wird im französischen Fécamp das 50-Jahr-Jubiläum der Verschwisterung mit dem belgischen Mouscron begangen sowie im walisischen Vale of Glamorgan das „Barry Beats Eats and Treats Festival“ gefeiert. Im August findet das Laubenfest im südtirolischen Neumarkt statt und zum Trottoirfest kommen dann alle nach Rheinfelden.

Rheinfelden macht beim Laubenfest mit

Wilhelm Hundorf vom 120 Mitglieder starken Freundeskreis Fécamp, führte an, dass Kurt Rosenthaler beim Künstleraustausch nach Fécamp fährt. Der Freundeskreis plant wieder die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Mouscron. Erich Blatter vom Freundeskreis Neumarkt mit ebenfalls 120 Mitgliedern berichtete, dass im August wieder 25 Neumarkter Kinder zu Besuch kommen und die katholische Jugend Dinkelberg einen Besuch in Neumarkt plane. Rheinfelden wird sich am Laubenfest präsentieren.

Kunstausstellung in Belgien

Reinhard Börner, Freundeskreis Mouscron, berichtete, dass die Rheinfelder im April beim Anlegen des Gartens der Freundschaft in Mouscron teilnahmen, der im Oktober offiziell eröffnet wird. Im Oktober fährt die Künstlerin Hilda Lützelschwab zur Kunstausstellung nach Mouscron, und der Freundeskreis wird sich wieder auf der Fête des Hurlus präsentiert. Der Freundeskreis ist auf zehn Mitglieder angewachsen.

Brexit erschwert die Beziehungen

Theresia Wagner-Zipper berichtete, dass der Freundeskreis Vale of Glamorgan ebenfalls zehn Mitglieder hat. Aufgrund des Brexit gestalteten sich die Beziehungen derzeit auf der offiziellen Ebene schwieriger, umso wichtiger sei der persönliche Kontakt, stellte sie fest. Die Präsentation am Festival in Barry ist wieder geplant. Bürgermeisterin Diana Stöcker vermeldete, dass in Fécamp und Mouscron die Senioren-Vorgabe der Wohnungen aufgehoben wurde und diese auch von Familien kostenfrei für ein- bis zweiwöchige Aufenthalte genutzt werden können. Jugendreferatsleiter Andreas Kramer berichtete von der Planung des vierten internationalen Jugendcamps, das diesmal in Rheinfelden stattfindet. Neben den Partnerstädten wurde Rheinfelden/Schweiz eingeladen. Kulturamtsleiter

Kulturamt schöpft aus Budget von 48000 Euro

Claudius Beck führte aus, dass das Kulturamt 2018 wegen Jubiläen mit Neumarkt und Vale of Glamorgan mit 80 000 Euro ein höheres Budget hatte. 2019 stehen 48 000 Euro zur Verfügung. Die größten Posten sind etwa Programmgestaltung bei Besuchen aus Partnerstädten (7000 Euro), oder Finanzierung der Stände auf dem Trottoirfest (7000 Euro). 8000 Euro sind als Zuschuss für einen neuen Fécamper Stand eingeplant.