von Valentin Zumsteg

Die Nachbarstadt wird für einen Tag zum Zentrum der Tibeter Gemeinschaft der Region Nordwestschweiz. Am Samstag, 21. Dezember, feiern die Tibeter im Kurbrunnen den Friedensnobelpreis, der vor 30 Jahren an den Dalai Lama verliehen wurde.

Gonbo Dorje Tsang Dawa (links) und Nemey Strasser. | Bild: Valentin Zumsteg

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Sprache und Kultur Tibets zu pflegen und weiterzugeben“, erklärt Nemey Strasser. 1959 ist er als Junge mit seinem Vater aus dem von China besetzten Tibet geflüchtet; seine leibliche Mutter hat er bereits als Zweijähriger verloren. Nach einigen Jahren in Indien kam er 1963 nach Rheinfelden/Schweiz zur Familie Strasser. Seither lebt er hier. Ihm ist es zu verdanken, dass am 21. Dezember ein grosses Fest der Tibeter Gemeinschaft Nordwestschweiz im Rheinfelder Kurbrunnen gefeiert wird.

Gewaltloser Einsatz

Mit der Feier erinnern die Tibeter daran, dass der 14. Dalai Lama im Jahr 1989 – also vor genau 30 Jahren – den Friedensnobelpreis für seinen gewaltlosen Einsatz für die Befreiung Tibets erhalten hat. 1959 musste Tendzin Gyatsho – wie der Mönchsname des Dalai Lama lautete – während des Aufstands gegen die Chinesen als weltliches und geistliches Oberhaupt der Tibeter fliehen. Seither lebt er im Exil, wie so viele seiner Landsleute.

Organisatoren erwarten 200 Besucher

Das Jubiläum der Preisverleihung wird von den Tibetern weltweit gefeiert. In Rheinfelden erwarten die Organisatoren rund 200 Besucherinnen und Besucher. Es sind nicht nur die Mitglieder der Tibeter Gemeinschaft eingeladen, sondern alle Interessierten. „Wir freuen uns, wenn auch Schweizer kommen“, sagt Strasser. Alle sollen mitfeiern beim Fest der tibetischen Kultur.

40 Kinder lernen Kultur und Sprache

„Nebst der Integration in der Schweiz bemüht sich die Tibeter Gemeinschaft Basel, die tibetische Sprache, Schrift, Religion und Kultur zu pflegen“, erklärt Gonbo Dorje Tsang Dawa, Präsident der Gemeinschaft. In der tibetischen Schule des Vereins lernen etwa 40 Kinder Kultur und Sprache. Daneben gibt es eine tibetische Tanz- und Musikgruppe, in der 25 Kinder und neun Erwachsene regelmäßig Musik und Tanz üben. Die Gruppe wird bei dem Fest auftreten. „Wir versuchen auch, uns gegenseitig in schwierigen Lebenslagen oder Notsituationen Halt und Trost anzubieten“, sagt Dawa.

Gegen das Vergessen

Das Schicksal von Tibet ist in den vergangenen Jahren weitgehend aus dem Fokus der breiten Öffentlichkeit verschwunden. Strasser bedauert dies: „Es ist traurig, wenn die Welt Tibet vergisst.“ Seine Landsleute würden in der Heimat von den Chinesen unterdrückt. Sie dürfen dort ihre Kultur und Religion nicht leben. Wer ein Bild des Dalai Lama aufhängt, dem droht die Verhaftung.

Die Feier Feier der Tibeter Gemeinschaft Basel am Samstag, 21. Dezember, 14 Uhr im Kurbrunnen Rheinfelden. Der Eintritt kostet 15 Franken (inklusive Essen). Wer für tibetische Kinder in Indien spenden will, kann sich bei Nemey Strasser melden, Telefon 061/831 87 30.

„Es geht den Tibetern wie den Uiguren“, so Strasser. Bedenklich findet er, dass die Schweiz Tibet als Staat nicht mehr anerkenne. Deswegen gelten Tibeter heute als Chinesen – etwas, was die meisten auf keinen Fall wollten. Wie Strasser weiter erklärt, lebten noch viele tibetische Kinder in großer Armut in Indien. „Häufig sind sie von ihren Eltern getrennt“, so Strasser. Die Tibeter in der Schweiz versuchten immer wieder, diese Kinder finanziell zu unterstützen.