von Elena Borchers

Adelhausen – Der Benefizlauf feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und zugleich seinen Abschied. Die Initiatoren Hannelore Steinebrunner und Thomas Brugger, die den Lauf von Beginn an mit dem Laufclub-Marathon (LCM) und dem TuS Adelhausen organisieren, ist der Aufwand nach so langer Zeit zu viel geworden. Und so wird der beliebte Lauf, der einst durch eine Wette entstanden ist, am Sonntag, 3. Februar, zum letzen Mal stattfinden.

So begann alles

Anfangs hätten Steinebrunner und Brugger nie gedacht, dass es den Wettbewerb überhaupt so lange geben würde. Denn der erste Lauf war das Ergebnis einer Wette. Im Winter 1988 sah sich der Gastronom Brugger mit einem Freund, Jürgen Thoma, einen Ringkampf in Adelhausen an. Unter den Zuschauern war auch Hannelore Steinebrunner, die kurz zuvor ihren ersten Marathon gelaufen war. „Ich hatte einen Bericht über sie in der Zeitung gelesen und habe sie Jürgen vorgestellt“, erinnert sich Brugger. Thoma forderte Steinebrunner daraufhin heraus und wettete, dass er sie im Laufen schlagen könne. Gesagt, getan. „Wir legten eine Strecke von zehn Kilometern fest und ich habe 1000 Euro auf den Gewinner gesetzt, die wir für einen guten Zweck spenden wollten“, erinnert sich Brugger.

100 Läufer begleiten das Duo

Am geplanten Lauftag im Januar 1989 standen dann aber nicht nur Steinebrunner und Thoma an der Startlinie, sondern rund 100 weitere Läufer. Thoma hatte in seinem Verein, dem FC Rheinfelden, und Steinebrunner in ihrem, dem LCM, Werbung gemacht. Nach dem Lauf, bei dem Jürgen Thoma etwas schneller war als Steinebrunner, trafen sich die Sportler zu Kaffee und Kuchen in der Halle in Adelhausen – eine Tradition war geboren. „Nach und nach kamen weitere Angebote dazu, etwa der Glühwein- und Bratwurststand“, erzählt Steinebrunner. Bald gab es einen Kinder- und Staffellauf.

Der gute Zweck: Bisher 199000 Euro

Bereits beim ersten Lauf kamen, mit dem Wetteinsatz von Brugger, 6000 bis 7000 Euro zusammen. „Da die Tochter eines Bekannten zu dieser Zeit Leukämie hatte und in der Uniklinik in Freiburg war, haben wir uns entschieden, das Geld dem dort neu gegründeten Förderverein für krebskranke Kinder zu übergeben“, erzählt Brugger. Seither gehen alle Einnahmen des Laufs und des Kuchenverkaufs komplett an den Förderverein. Bis heute kamen etwa 199 000 Euro zusammen. Mithilfe dieser Spenden hat der Förderverein zwei Elternhäuser nahe des Krankenhauses gebaut, in denen die Eltern der kleinen Patienten unterkommen können. „Ein Hobby- und Spielraum in einem der Häuser wurde sogar nach uns benannt, er heißt nun LCM und TuS Adelhausen“, erzählt Brugger stolz.

Das Ende: Es wird alles einfach zu viel

„Es ist mir mittlerweile einfach zu viel, der Organisationsaufwand ist enorm“, erklärt Hannelore Steinebrunner, die bei der Stadtverwaltung arbeitet, warum der erfolgreiche Lauf nun vor dem Aus steht. Eines ist ihr aber ganz wichtig zu betonen: „Es ist nicht so, dass es irgendwelche Probleme in der Zusammenarbeit gegeben hätte und wir deshalb aufhören, ganz im Gegenteil.“ Auch Brugger betont, dass die Zusammenarbeit zwischen den Vereinsmitgliedern immer hervorragend gelaufen sei.

Hannelore Steinebrunner und Thomas Brugger organisieren seit Beginn mit dem LCM Rheinfelden und TuS Adelhausen den Benefizlauf. | Bild: Elena Borchers

Auch einige Helfer wollen nicht mehr

Es sei allein der große Aufwand, den der Lauf mit sich bringt, der einfach zu viel geworden sei: Schon im Oktober vor dem jeweiligen Lauf mussten die Ausschreibung raus und Genehmigungen beim Ordnungsamt eingeholt werden. Die Startnummern mussten organisiert, die Strecke mithilfe der technischen Dienste abgesperrt werden. Natürlich ist am Tag des Laufs selbst viel zu tun, und auch danach mit der Auswertung gibt's viel Arbeit. „Leider wird es auch nicht einfacher, Helfer zu finden“, sagt Steinebrunner. Viele der rund 40 bis 50 Helfer aus den Vereinen und dem Dorf hätten über viele Jahre hinweg immer bereitwillig mitgearbeitet. Einige von ihnen hätten nun aber ebenfalls angedeutet, dass es jetzt einfach genug sei.

Für den letzten Adelhausener Benefizlauf, bei dem übrigens ein neues Zeitmesssystem des LCM eingesetzt wird, wünschen sich Steinebrunner und Brugger, dass noch einmal richtig viele Läufer und natürlich viele Spenden zusammenkommen. Die Anmeldung läuft noch bis Freitag, 1. Februar, aber auch am Tag des Laufes kann man sich noch anmelden.

Anmeldung zum Lauf im Internet:

www.lcm- rheinfelden.de/benefizlauf