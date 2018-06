vor 2 Stunden ots Rheinfelden Gasleitung Leck geschlagen - Straßensperrung erforderlich

Am Freitagnachmittag teilte ein aufmerksamer Bürger Gasgeruch in der Nollinger Straße mit. Eine Streifenwagenbesatzung überprüfte danach die Örtlichkeit und stellte starken Gasgeruch an der Baustelle in der Nollinger Straße Ecke Hebelstraße fest. Zeitgleich war bereits die Feuerwehr Rheinfelden alarmiert worden.