Rheinfelden Gäste können jetzt direkt ihr Hotelbett online buchen

Bislang 23 Ferienwohnungen und sieben Hotels in Rheinfelden sind im neuen Übernachtungsportal der Tourist-Info aufgelistet.

110 000 Übernachtungen pro Jahr in Hotels, Gasthäusern, Pensionen, Ferienwohnungen und Privatzimmern sind es nach den aktuellen Zahlen, die Gabriele Zissel als Leiterin von Tourismus Rheinfelden für 2017 durch das statische Landesamt vorliegen. Das neu eingerichtete Online-Buchungsportal bei der Tourist-Info, mit dem die Wirtschaftsförderung den Service für Gäste und Gastgeber verbessert, bietet das Potenzial für Zuwächse und trägt dem Wirtschaftsfaktor Tourismus Rechnung.

Seit Jahresbeginn ist das neue Portal online. Damit können Gäste erstmals direkt und auch per Smartphone von unterwegs eine Übernachtung in der Großen Kreisstadt buchen. Corinna Steinkopf von der Tourist-Info, die das Programm federführend organisierte, zeigte sich am Mittwoch in der Runde der Gastgeber zufrieden mit dem Ergebnis. Das Portal stellt sich übersichtlich dar und lässt sich einfach bedienen, bestätigte Matthias Häußermann vom Hotel Oberrhein. Schon in den ersten Tagen stellen sich Erfolge ein. Über 300 Mal wurden Hotels und andere Anbieter in den ersten zwei Wochen angefragt mit dem Ergebnis, dass drei Mal schon gebucht wurde.

Zum Start lassen sich 23 Ferienwohnungen und sieben Hotels im neuen Informations- und Buchungssystem anklicken. Der Wunsch der Tourismus-Fachfrauen: Es sollen mehr dazu kommen. Übernachten in Rheinfelden steht zunehmend bei den zahlreichen Radtouristen hoch im Kurs, die über die Fernrouten am Rhein entlang und über den Schwarzwald in die Stadt kommen. Bisher konnte die Tourist-Info die Häuser nur einzeln anfragen oder an die Suchenden das Gastgeberverzeichnis reichen. Wer jetzt ein Bett braucht, kann direkt online buchen. Durch die verschiedenen Schnittstellen des Software-Programms auch über die Tourist-Info erhält der Suchende einen kompletten Überblick über die Häuser und kann gezielte Wünsche eingeben und sofort feststellen, ob es mit der gewünschten Übernachtung klappt.

Mit Corinna Steinkopf sehen auch die meisten Gastgeber Vorteile im Programm. Suchen und Buchen bietet jedem Haus auch die Möglichkeiten, bis zu 20 Fotos online einzustellen und auf die eigene Homepage zu verlinken. Für Eintrag mit der zeitgemäßen Vermittlung im Netz zahlen Hotels und konzessionierte Betriebe mit mehr als neun Betten 200 Euro im Jahr Gebühr, private 80 Euro. Buchungsprovisionen fallen keine an. Der Basiseintrag mit Hinweis auf den Standort ist für alle Betriebe kostenlos. Im April erhalten Gastgeber auch eine Systemschulung.

Wer jetzt bei der Tourist-Info anfragt, erhält gleich den aktuellen Überblick auf einen Klick. Und wer von unterwegs dort anruft, für den, so Corinna Steinkopf, können die Mitarbeiter im System auch alle gewünschten Informationen geben. Steinkopf freut sich mit den Betrieben, die online dabei sind, über den Vorteil für alle und neue Wachstumsmöglichkeiten.

Der Link zum Buchungssystem: