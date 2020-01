von Ingrid Böhm

Der FSV oder Fußballstadtverein steht vor dem Durchbruch mit seinem Großprojekt. Die neue Heimat für Mannschaften, Mitglieder und damit die sportliche Zukunft liegt in Warmbach. Lange hat sich alles um die Richterwiese in Oberrheinfelden gedreht, jetzt läuft aber die Entwicklung auf diese Lösung hinaus. Noch sind letzte Hürden fürs Neubauprojekt neben der Hans-Thoma-Schule an der Eichbergstraße zu nehmen. Vorsitzender Patrick da Rugna hofft aber, dass im März der Spatenstich für zwei Fußballfelder und das Clubheim erfolgt. Seit dreieinhalb Jahren steht der 29-Jährige an der Spitze des Vereins und hängt sich mit einem gut aufgestellten Team in das Zukunftsprojekt. In den nächsten Tagen werden die letzten Weichen mit der Stadt mit dem Erbbaupachtvertrag für das Gelände über die nächsten 50 Jahre gestellt.

Bis zur ersehnten Baugenehmigung fehlen noch Artenschutz- und Lärmgutachten. Damit es vorwärts geht, hat ein Vereinsbauausschuss mit Rolf Brugger als Projektleiter zusammen mit Fachleuten intensive Vorarbeit geleistet. Die neue Sportanlage in Warmbach wird um die 60 Parkplätze zur Straße hin bieten, und um die beiden Fußballfelder, die die Ansprüche des DFB (Deutscher Fußballbund) auf Landesliga-Niveau erfüllen, entstehen Flutlicht-Installationen. Da auf der einen Seite das Gelände der Hans-Thoma-Schule anschließt, auf einer Seite die Bahnlinie verläuft und auf der dritten unbebautes Terrain besteht, hält sich die zu erwartende Belastung für die Umgebung durch den Spielbetrieb in Grenzen. Das Gelände dort gilt geradezu als ideal.

Damit spätestens Mitte 2021 der Umzug des Spiel- und Vereinsbetriebs von der Richterwiese erfolgen kann, hat sich der FSV, unterstützt vom Stadtsportausschuss, für die Aufgabe voll ins Zeug gelegt. Im vergangenen Jahr machte der Gemeinderat mit der Zusage, 1,2 Millionen in die Sportanlage zu investieren, den Weg frei, um mit dem Projekt vorwärtszukommen. Der FSV bringt für den Umzug und ein neues Clubheim mit großer Vereinsgaststätte selbst 600.000 Euro auf. 200.000 Euro stammen aus Eigenmitteln, erklärt da Rugna, die der Förderverein erwirtschaftet hat, 400.000 Euro werden mit einem Darlehen finanziert.

Vereinsgaststätte als Dreh- und Angelpunkt

Die Vereinsgaststätte ist für den FSV in der Standortfrage Dreh- und Angelpunkt. „Sie dient dem Zusammenhalt der Mitglieder und dem Wohlbefinden der Gäste“, betont der Vorsitzende. Die Gaststätte wird, wie sie Architekt Manfred Lietzow konzipiert, „ein Meilenstein für den Standort Warmbach“, ist da Rugna sicher. Der Badische Sportbund fördert den Bau des Naturwinterrasenplatzes und des Rasenplatzes für die Spiele und den Trainingsbetrieb, die Flutlichtanlage und den sportlichen Bereich im Clubheim.

Mit dem Abriss des alten Warmbacher Clubheims startet der FSV in sein Großprojekt mit zwei Rasenplätzen und neuem Clubheim. | Bild: Ingrid Böhm

Der wird auch vom Spielfeld aus mit einem Zugang unter der Zuschauertribüne erreicht und umfasst vier große Kabinen, Duschen, sanitäre Anlagen und zwei Schiedsrichterkabinen. Dazu gibt es Ballräume und einen Technikbereich im Untergeschoss des Gebäudes. Das steht parallel zur Eichbergstraße. Bevor neu gebaut werden kann, muss aber erst das alte Gebäude in Warmbach abgerissen werden. Auf die Gastronomie legt der Verein an dieser Stelle künftig viel wert. Es werden dann auch mehr Zuschauer zu den Spielen erwartet.

Heute finden sich am Spielfeld Richterwiese je nach Landesliga-Begegnung bis zu 500 Fußballfreunde ein, im Europastadion meist nicht mehr als 200. Die Pacht der neuen Vereinsgaststätte soll dem FSV dann auch Einnahmen bringen. Dem Vorstand ist es wichtig, dass am künftigen Spielort die „ehrenamtlichen Helfer Erleichterung haben“. Noch teilt sich der Spielbetrieb auf in Richterwiese, Europa-Stadion und Sportplatz Warmbach, ein „totaler Mix“, der sich aufs Ganze nicht günstig auswirkt. Die neue Sportanlage soll endlich vereinen. Wenn die zwei Fußballrasen 2021 in Warmbach nebeneinander liegen, geht der Vorsitzende davon aus, dass das Europastadion für das Training viel weniger gebraucht wird und wenn, dann vor allem im Winter.