Rheinfelden Für viele Rheinfelder Narren regnet es Orden

Der diesjährige Empfang der Narrenzunft fand erstmals im Campus statt. Der neue Veranstaltungsort kam bei den Narren auf jeden Fall sehr gut an.

Einen wahren Ordens- und Auszeichnungsregen gab es am Samstag bei den Rheinfelder Narren anlässlich des traditionellen Ordensempfangs. Dieser fand erstmalig im Campus statt, nachdem die Räume im Hotel Danner nicht mehr zur Verfügung standen. Dies tat der Stimmung aber keinen Abbruch und alle Beteiligten waren voll des Lobes über den neuen Veranstaltungsort.

Dieser war auch sehr gut mit Vertretern der einzelnen Cliquen besetzt, die zwar wie in der Schule die ersten zwei Reihen mieden und sich lieber im Bereich der Bar aufhielten, aber dafür kräftig applaudierten. Für ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm sorgten wie immer die Latschari. Oberzunftmeister Michael Birlin mit seinen Zunfträten sowie Markus Messmer als Narrenvogt der Vogtei Dreiländereck und sein Stellvertreter Marcus Schär hatten an diesem Abend auch alle Hände voll zu tun. Immerhin galt es, über 100 Auszeichnungen und Orden an engagierte Fasnächtler zu übergeben. Besonders verdient gemacht hatten sich Andreas Manske und René Zöhner von den Latschari. Die beiden erhielten den Verbandsorden in Gold und wurden gleichzeitig noch für 33 Jahre Zugehörigkeit zur Zunft geehrt. „Da gibt es sicher einen feuchten Abend bei den Latschari und ich hoffe ihr habt Krücken dabei, dass ihr unter all den Orden nicht zusammenbrecht“, so Birlin. Nach all den Fasnächtlern erhielt zu guter Letzt noch Hausmeister Frank Sobottka einen Jahresorden als Dank für seine Bemühungen rund um das fastnächtliche Event überreicht.