von Rolf Reißmann

So ganz im Blickpunkt steht das neue Wohnhaus mit den Nummern Emil-Frey-Straße 6a und 6b nicht, eben weil es mittendrin steht. Aber bemerkenswert ist es schon, denn es wurde in einem knappen Jahr errichtet, rohbaufertig und befindet sich jetzt im Ausbau. Zur Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Rheinfelden-Wehr am Donnerstagabend teilte Vorsitzender Michael Kukla mit, dass nach dem derzeitigen Baustand ein früherer Bezug als bisher vorgesehen war, möglich wird. Ab April sollten die ersten Bewohner einziehen.

Die künftigen Mieter erwartet in der Emil-Frey-Straße ein zeitgemäßer Bau mit Tiefgarage und Fußbodenheizung. Der Bestand der kleinen Baugenossenschaft wächst damit um 20 Wohnungen an. Auch auf das Anlagevermögen der Genossenschaft wirkt sich das aus, um rund 600 000 auf nunmehr 9,07 Millionen Euro wuchs es an.

Wegen des großen Neubauvorhabens stand im vergangenen Jahr die Modernisierung der Bestandsgebäude etwas hintenan, dennoch wurden in Wohnhäusern in der Elsa-Brandström-Straße Fenster ausgewechselt und in der Konradin-Kreuzer-Straße Zentralheizungen eingebaut. Insgesamt wurden 610 000 Euro für Modernisierung und Erhaltung eingesetzt. Da der Neubau über ein Darlehen finanziert wird, erwirtschaftete die Baugenossenschaft trotz aller Ausgaben im vergangenen Jahr einen rechnerischen Überschuss von 153 000 Euro.

Die Mitgliederversammlung bestätigte den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, aus diesem Überschuss mehr als 15 000 Euro als Dividende auszuzahlen und 123 000 Euro in die freiwillige Rücklage zu stellen.

Kukla blickte bei der Sitzung auch auf künftige Aufgaben: Da der Neubau bald fertig ist, werden Sanierung und Modernisierung in den Mittelpunkt rücken. „Unser Problem ist das teilweise sehr hohe Alter unserer Wohnhäuser“, erklärte er. „Einige Gebäude sind über 60 Jahre als. Dort zeigt sich, dass der Aufwand besonders hoch, der Ertrag aber gering ist, dennoch werden wir diese Gebäude in gutem Zustand für unsere Mieter halten.“

Mietanpassung wird nötig

Raunen kam auf, als Kukla gerade bei den Niedrigmieten Mieterhöhungen ankündigte. Die letzte Erhöhung gab es im Jahr 2013. In einigen Gebäuden liegen die Mieten noch unter vier Euro je Quadratmeter. Das sei bei den heutigen Ausgaben nicht mehr zu halten.

Auf die Mitwirkung der Bewohner angewiesen ist der Vorstand der Baugenossenschaft bei der besseren Durchsetzung der Verkehrssicherungspflicht. In etlichen Gebäuden sammelten sich in Treppenhäusern, Kellern und Speichern doch eine Menge abgestellter Gegenstände an, was die Brandlast erhöhe. Hier müsse spürbar bereinigt werden, sicherlich seien auch Kompromisse zu finden.

Wohnungsstand: Derzeit besitzt die Baugenossenschaft Rheinfelden-Wehr 241 Wohnungen.