von Ingrid Böhm-Jacob

Die Parteien und Listen setzen zum Endspurt für die Kommunalwahl am 26. Mai an. 145 Kandidaten bewerben sich mit sechs Programmen und Leitzielen um einen Bürgerauftrag im 32-sitzigen Gemeinderat. Der soll idealerweise ein Spiegelbild der Gesellschaft darstellen, die gewählten Vertreter die lokale Bevölkerungsstruktur abbilden. Gemessen am Sozialbericht der Stadt klappt das nicht ganz. Der Altersdurchschnitt der Bevölkerung liegt bei leicht über 43 Jahren. Die politischen Kräfte im Ratsrund, CDU, SPD, Freie Wähler und die Grünen liegen im Schnitt deutlich darüber.