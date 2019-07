von Ralf H. Dorweiler

Der 3. Juli 2014 war ein Tag, der lange herbeigesehnt worden war in Rheinfelden. Vor fünf Jahren wurde das Hochrheincenter an Stelle des früheren Kaufhauses Blum am Oberrheinplatz eröffnet. Von dem privaten Investment erwarteten sich die Kommune und die Einzelhändler eine positive Wirkung für die Innenstadt. Fünf Jahre später fällt das Resümee positiv aus.

Schließung des Kaufhauses Blum tragisch

„Nach der Schließung der alten Rheinbrücke für den Verkehr ging Rheinfelden in ein Tal der Tränen“, fasst Gewerbevereinsvorsitzender Gustav Fischer die frühere Lage der Rheinfelder Geschäftswelt zusammen. Dass danach noch das Kaufhaus Blum schloss, war tragisch. „Vor zehn Jahren war die Innenstadt ein großes Elend.“ Mit der Initiative von Investor Rolf Brugger sei etwas geschaffen worden, was in der Stadt für Aufschwung gesorgt habe. Die Innenstadt habe seither deutlich Fahrt aufgenommen.

Am Tag der Eröffnung vor fünf Jahren stürmten die Käufer in die Läden. | Bild: Ralf H. Dorweiler

Andrang bleibt nicht immer so gewaltig

Vor fünf Jahren titelte die Zeitung: „Kunden stürmen das Center.“ Große Menschentrauben hatten sich vor der Eröffnung vor dem Center gebildet und warteten darauf, die ersten Schnäppchen machen zu können. Natürlich blieb der Andrang nicht immer so gewaltig, wie auch Renate Thoma vom Center-Management auf Anfrage informiert. Das Hochrheincenter sei aber seither ein wichtiger Anziehungspunkt in Rheinfelden.

Es hat auch Rückschläge gegeben

Allerdings habe es in den vergangenen fünf Jahren auch Rückschläge gegeben. Thoma erinnert sich an mehrere Straßensperrungen, vor allem die lange Sperrung der Warmbacher Straße, die auch viele andere Einzelhändler und Gastronomiebetriebe hart getroffen hatte.

Das breite Angebot funktioniert gut

Das breite Angebot mit Firmen und Dienstleistern verschiedener Branchen funktioniert gut. Trotzdem gibt es aktuell zwei Leerstände, eine Büroeinheit und eine Verkaufsfläche stehen für Interessenten zur Verfügung. Allerdings würden die wohl das Ende der Baustelle des Hochrheincenters II abwarten. „Wenn dieses fertig ist, wird man in der Kapuzinerstraße am ersten Platz von Rheinfelden sein“, sagt Thoma. Zusammen mit der Karl-Fürstenberg-Straße würde dann eine „großartige Einheit“ geschaffen.

Noch einige Themen sind zu bearbeiten

Zunächst allerdings sind noch einige Themen zu bearbeiten. Wenn das Hochrheincenter II fertig ist, soll zum Beispiel die Neugestaltung und Verkehrsberuhigung der Kapuzinerstraße auf das kommunalpolitische Tapet gebracht werden, wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt auf Anfrage informierte. Die Anfahrt und Parksituation sind dafür auf jeden Fall zu diskutieren.

Ein sichtbares Zeichen für die Wende

Eberhardt hatte vor fünf Jahren bei der Eröffnung von einem „sichtbaren Zeichen für die Wende in der Innenstadtentwicklung“ gesprochen. Um das Ziel zu erreichen, Rheinfelden zu einer modernen Einkaufsstadt zu machen, brauche es aber mehr Anstrengungen. Fünf Jahre später sagt der OB aus heutiger Sicht, dass die Innenstadt seit der Eröffnung des Hochrheincenters kraftvoll vorangeschritten sei und dem Standort nach der Stilllegung des Kaufhauses Blum Perspektiven zurückgegeben habe.

Das zweite Projekt ist ein guter Beitrag

„Dass das Hochrheincenter der Stadt gut getan hat, sieht man nicht zuletzt daran, dass seit mehr als zwei Jahren bereits an einem zweiten Projekt gearbeitet wird“, so Eberhardt, der das im Entstehen befindende Hochrheincenter II als „guten Beitrag für die weitere Entwicklung der Innenstadt“ bezeichnete.

„Wir vom Gewerbeverein sind sehr froh und erwarten die Erweiterung, damit es noch besser werden kann in Rheinfelden“, sagt dazu Gustav Fischer. Er bedauert, dass immer noch ein Herrenausstatter und ein Geschäft für Haushaltswaren in der Innenstadt fehle. „Das bringt die Leute dazu, nach Lörrach zu fahren“, bedauert er. Trotzdem sei das Geburtstagskind Hochrheincenter „ein Meilenstein für die Rheinfelder Stadtentwicklung“ gewesen.