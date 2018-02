Rheinfelden Frühjahrsausstellung in Nollingen lockt mit vielfältigem Angebot

Bei der Frühjahrsausstellung in der Hebelhalle in Nollingen präsentierten wieder Kreativkünstler ihre Häkel- und Bastelarbeiten. Die Organisatorinnen Sandra Kleiser und Gabi Güdemann bekamen dabei von der Frauenfußballabteilung des SV Unterstützung.

Von winterlichen Wollsocken bis hin zu den ersten Ostereiern: Auf der Frühjahrsausstellung in der Hebelhalle in Nollingen gab es viel zu sehen. Dutzende Kreativkünstler präsentierten Häkel- und Bastelarbeiten. Sandra Kleiser und Gabi Güdemann organisierten wieder den beliebten Hobbymarkt.

Unterstützung bekamen sie von der Frauenfußballabteilung des SV, die nicht nur für das leibliche Wohl sorgte, sondern auch beim Auf- und Abbau half. Trotz perfektem Spazierwetter mit Sonnenschein und blauem Himmel war die Ausstellung am Sonntag gut besucht: Jung und Alt durchstöberten munter die bunt gestalteten Tische, bewunderten Handgemachtes oder gönnten sich eine kleine Pause.

Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt: „Normalerweise binde ich meine Kränze und Gestecke draußen im Garten“, meinte Christina Krause, die mit Heidi Bernauer einen Stand betreute. „Im Winter ist es zum Werkeln im Freien leider zu kalt, dann muss eben das Wohnzimmer als Werkstatt herhalten“, lachte sie und reichte einer Kundin einen Kranz, auf dem ein weißer Hase saß. Seit 30 Jahren übe sie sich als Hobbyfloristin und besuche vier Mal im Jahr Ausstellungen wie diese. „Im Winter sitzen dann zum Beispiel Elche auf meinen Gestecken, oder ich binde Adventskränze“.

Sie war nicht die einzige Ausstellerin, die gerne mit Holz arbeitet: Auch Antonia Büche liebt Naturmaterialien. Auf ihrem Ausstellungstisch standen bemalte Leinwände neben kleinen, mit Blumen gefüllten Gläsern und großen Gestecken mit geschwungenen Zweigen. „Oft suche ich einfach im Wald nach schönen Ästen und male sie dann an“, erzählte die frei schaffende Künstlerin. „Außerdem begeistere ich mich für Upcycling und kreiere aus alten Sachen, die andere weggeworfen haben, etwas Neues. Zum Beispiel kann man aus alten Obstkisten wunderschöne Regale bauen, wenn man sie abschleift und bemalt!“.

Neben zahlreichen Hobbykünstlern verkauften auch Mitglieder von Hilfsorganisationen ihre Handarbeiten. „Wir wollten nicht mit der Sammelbüchse herumlaufen und den Leuten eine Spende aufzwingen. Stattdessen machen wir bei Aktionen mit oder besuchen Ausstellungen: So können wir den Menschen etwas für ihr Geld zurückgeben“, erklärte Heidi Sonnenfroh. Als ehrenamtliches Mitglied der Aktionsgruppe Lörrach verkaufte sie für das Kinderhilfswerk „Plan International“ selbstgehäkelte Tragetaschen, Mützen und Socken. „Der Erlös geht in diesem Jahr voraussichtlich nach Ghana. Dort sollen Versorgungsanlagen gebaut werden, die sauberes Wasser für Schulen und Gemeinden bereitstellen.“

Neben Sonnenfroh und ihren Mitstreiterinnen betreuten auch Andrea Meidinger und Monja Kühn einen Stand. Die zwei Schwestern setzen sich mit ihren anderen zwei Geschwistern seit über 15 Jahren für die Aktion Mensch ein. Ketten, Ohrringe und Armbänder schmückten ihre Tische; die Perlen allesamt von Hand aufgefädelt. „Uns macht es einfach Spaß, unserem Hobby nachgehen zu können und auf der anderen Seite einen Teilerlös an Aktion Mensch zu spenden. Das verdoppelt das gute Gefühl bei der Sache“, meinte Meidinger.

Ein gutes Gefühl hinterließen auch die Kreationen von Anita Weber und ihrem Mann bei den Kunden. Neben lustigen Taschen aus abgeschnittenen Jeans im bayrischen Lederhosenstil präsentierte Weber auch Schlüsselanhänger und Geschenkideen der anderen Art. Darunter eine „Männerhandtasche“, die aus einer kleinen hölzernen Obstkiste und dicken Seilen als Tragegriffe bestand. „Die Idee dazu hatte mein Mann, als wir nachgedacht haben, was man denn Männern so schenken könnte. Nun ja – mit der Männerhandtasche kann man von einer Flasche Wein bis hin zu Werkzeug so ziemlich alles verschenken“, lachte Weber.

Ob Männerhandtaschen, liebevolle Dekorationen oder Osterschmuck, die Gäste genossen das breite Angebot. Was aus den Gesprächen herauszuhören war: Die meisten kamen nicht nur, um zu kaufen. Vielmehr war es die gemütliche, freundliche Atmosphäre, die so viele Menschen anzog. „Man trifft hier so viele Bekannte und Freunde, kann sich gut unterhalten und gleichzeitig Ideen und Tipps von den Hobbykünstlern holen“, resümierten sie. „Außerdem merkt man im Gespräch mit den Ausstellern, dass es ihnen nicht nur ums Verkaufen geht. Viele wollen zeigen, was sie in ihrer Freizeit tun und woran sie Freude haben.“