von Claudia Gempp

Viele Menschen suchen derzeit eine Erfrischung im kühlen Nass. Am frühen Morgen kann dies ein besonders entspanntes Vergnügen sein. Aus diesem Grund öffnet das städtische Freibad seine Pforte erstmals in diesem Sommer immer mittwochs bereits um 7 Uhr zum Frühschwimmen. „Das ist einfach super“, darin waren sich die Frauen und Männer einig, die am bislang heißesten Tag im Juni pünktlich um 7 Uhr eintrafen – das Thermometer zeigte bereits 25 Grad.

Noch zehn Minuten bis zur Kassenöffnung

Die Rentnerinnen Ingeborg Liesigk (74) aus Degerfelden und Hannelore Obermayer (81) sitzen schon zehn Minuten vor Kassenöffnung in der Sonne auf dem Mäuerchen neben der herrlich blühenden Blumenwiese vor dem Eingang. „Wir sind Frühaufsteher und es ist einfach schön, morgens schwimmen zu gehen“, sagen die Frauen, die an fast allen Tagen der Woche zur sonst üblichen Öffnungszeit ab 9 Uhr im Freibad anzutreffen sind. „Außer am Sonntag, da ist bei uns Familientag“, meint Ingeborg Liesigk. Hannelore Obermayer könnte sogar den ganzen Sommer so früh kommen, denn das sei besser, weil an heißen Tagen „später so viel Jungi do sin“.

Die Batterien für den Tag aufladen

Heute hat sie allerdings nicht so viel Zeit, weil sie noch zum Yoga muss. Nach und nach gesellen sich weitere Leute hinzu. Ein Mann ist zum ersten Mal so früh da. „Das ist für mich ideal, da kann man hinterher noch Termine planen.“ Auch Yvonne Holl will die frühe Morgenstunde vor der Arbeit nutzen, um einige Bahnen zu ziehen, denn als Physiotherapeutin weiß sie genau, warum das gut ist: „Es kurbelt den Kreislauf an, und man kann seine Batterien für den bevorstehenden Tag aufladen.“

Zehn Frauen und Männer tummeln sich im Nass

Wenige Minuten nach Kassenöffnung genießen im 27 Grad warmen Inselbecken und im etwas kühleren Schwimmbecken (25 Grad) insgesamt zehn Frauen und Männer den belebenden morgendlichen Badespaß. Am Beckenrand sind derweil die Fachangestellten für Bäderbetrieb Paul Schumacher und Daniel Rakow bereits seit 6 Uhr unterwegs, um nach dem rechten zu schauen.

Es herrscht eine gute Stimmung bei den Badegästen

„Das Frühschwimmen spricht sich langsam rum“, freut sich Schumacher, „aber es können gerne noch mehr kommen.“ Die Arbeit am frühen Morgen würde ihnen nichts ausmachen, es sei immer eine gute Stimmung bei den überwiegend älteren Stammgästen. „Wir kennen uns und duzen uns sogar“, sagt Schumacher. Im Übrigen freuen sie sich über jede positive Rückmeldung der Badegäste, die mit der Anlage zufrieden sind.

Einer Schweizer Gast lobt die Einrichtung

Auch ein Mann aus der Schweiz lobt das Freibad: „Die Lage ist sehr schön, das Wasser angenehm temperiert und Drumherum sehe ich nur gepflegtes Grün.“ Gerade wird der Rasen gemäht und gewässert, während ein Mann die Abfalleimer zur Aufnahme des zu erwartenden Mülls vorbereitet. Dass es derzeit heißer ist als sonst im Juni, und der Ansturm mit jeder Stunde größer wird, scheint für Schumacher und Rakow kein Problem zu sein. „Wenn nicht jetzt, wann dann, es ist schließlich Sommer und man gewöhnt sich an alles“, sagt Rakow.

Mehrere Tage geht nicht, sagt der Bäderleiter

Dem allgemeinen Wunsch, mehrmals wöchentlich frühere Öffnungszeiten anzubieten, können sie zum Leidwesen vieler Gäste jedoch nicht nachkommen. Als Gründe nennt Schumacher die vorher anfallenden umfangreichen Reinigungsarbeiten in der Anlage und technische Aufgaben, dann müssen auch die Filter gespült und andere Wasseraufbereitungsarbeiten durchgeführt werden, das nehme viel Zeit in Anspruch.

3200 Wasserratten kommen bis zum Abend

Mittlerweile ist es kurz vor 8 Uhr. Während sich die ersten Freischwimmer schon wieder auf den Heimweg machen, wird die Schlange an der Kasse immer länger. Am Ende des heißen Tages haben insgesamt 3200 Wasserratten und Sonnenanbeter das Freibad besucht – und das unter der Woche und außerhalb der Ferienzeit.