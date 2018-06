Grenzach-Wyhlen Fronleichnam: Glaube zeigt sich farbenfroh

Zu Fronleichnam entstehen in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen bildgewaltige Blumenteppiche.

Grenzach-Wyhlen/Rheinfelden – An Fronleichnam werden in vielen Gemeinden farbenfrohe Blumenteppiche ausgelegt, sowohl an Stationen der Prozessionswege als auch vor Kirchen und Altäre.

Auch in Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden wird diese Tradition gepflegt. Wir haben zwölf Helfern aus der katholischen Kirchengemeinde St.Georg bei den Vorbereitungen über die Schultern geschaut und war in Karsau bei der Prozession dabei.

Grenzach-Wyhlen

Nach vier Jahren findet die Fronleichnamsprozession erstmals wieder in der Kirche St. Georg statt. Durch den turnusmäßigen Wechsel und den Bauzaun rund um die Kirche gab es in den letzten Jahren kein Fest in Wyhlen. Um so eifriger arbeiteten zwölf Helfer um Maria Deschler, sammelten und zupften in stundenlanger Arbeit Blumen für einen vier auf vier Meter großen Blumenteppich vor dem Haupteingang der Kirche St. Georg.

Zwei Tage lang streifte Maria Deschler mit einigen Helferinnen durch die Umgebung des Ortes, um Wiesenblumen zu sammeln. Herrliche blaue Blumen wurden in dicken Sträußen zur Kirche getragen. Dann wurden die Gärten geplündert, Pfingstrosen, Rosen, Bartnelken, zweierlei Jasmin oder leuchtend gelbe Ringelblumen blühen jetzt. „Pfingsten ist in diesem Jahr früh, deshalb haben wir eine herrliche Blütenauswahl. Nur gelbe Blüten dürften es mehr sein“, meinte Maria Deschler.

Für den Blumenteppich werden die Zeichen der Eucharistie, das sind Taube, Kelch, Ähren und Fische verwendet. Als besonderes Zeichen der Verbundenheit mit Gott wird der Regenbogen gelegt – dazu braucht es alle Farben, auch gelb. Eifrig zupfen die Helfer aller Altersgruppen, um nur die farbigen Blütenblätter in Kisten bereit zu legen. Blätter, Stängel, Äste oder Pollen werden aussortiert.

Ein betörender Duft nach Jasmin und Rosen liegt im Foyer. Nebenher wird erzählt und gelacht, und obwohl diese Arbeit vier bis fünf Stunden dauert, haben alle Freude daran.

Um vier Uhr in der Früh am Feiertag geht es dann los vor dem Hauptportal der Kirche. Bis acht Uhr muss der Blumenteppich fertig sein, Aufregung liegt in der Luft und am Ende viel Freude über das gelungene Werk. Ein Wächter wird abgestellt, der bei Wind den Blumenteppich feucht hält, damit er schwer wird und nicht weg fliegt. Er achtet darauf, dass kein Hund darüber läuft oder das bunte Bild willkürlich oder unwillkürlich beschädigt wird.

Herten

In der Kirchengemeinde St. Urban in Herten besteht zu Fronleichnam ebenfalls eine langjährige Tradition des Legens von Blumenteppichen. Fleißige Helfer hatten ein Meer an Blüten aus Herten und Degerfelden zusammengetragen, schreiben Andreas und Brigitte Überlin an die BZ. Noch in der Dämmerung des Fronleichnamsmorgens wurde auch hier mit dem Auslegen der Blumenteppiche begonnen. So entstanden am Haus Rabenfels und vor der Pfarrkirche St. Urban farbenfrohe Kunstwerke, die die Freude am Glauben zum Ausdruck bringen.

Karsau

In diesem Jahr fand für die Dinkelberg Gemeinden Minseln, Eichsel und Karsau der Frohnleichnahms–Gottesdienst in der St. Michaels Kirche in Karsau statt.

Auch hier hatten die fleißigen Helferinnen des Gemeindetams und der Frauengemeinschaft mehrere Blumenteppiche ausgelegt. Um rechtzeitig fertig zu werden, hatten auch sie bereits um fünf Uhr in der Frühe mit der mühevollen Arbeit begonnen, nachdem das Unwetter der vergangenen Nacht die zuvor aufgebrachten Kreidevorlagen weggewaschen hatte. Die Blumen waren zuvor von zahlreichen Gemeindemitgliedern gespendet worden. Als besondere Gäste konnten Vikar Christian Wolff Besucher aus der neuen Partnergemeinde Chinchabaja in Peru begrüßen. Mitgestaltet wurde der Gottesdienst vom Musikverein Karsau und dem Kirchenchor.

Nach dem Gottdienst fand dann eine einstündige Prozession durch den Ort statt, bei der an drei Orten gemeinsam gebetet und gesungen wurde. Angeführt wurde die Prozession vom Musikverein, gefolgt von den Ministranten und Vikar Wolff, der die Monstranz in der feierlichen Zeremonie vor sich hertrug. Pfarrer Franklin aus Peru beteiligte sich hier aktiv am Gottesdienst und trug das Evangelium auf spanisch vor. Weiter wurde das Vater unser auch gleichzeitig auf deutsch und spanisch gebetet. In Anschluss fand vor der Kirche noch ein gemeinsamer Umtrunk statt.