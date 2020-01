von Elena Borchers

Die Volkshochschule (VHS) startet mit einem neuen Programm ins Frühjahrssemester. Es ist das erste Programm, das Leiterin Stephanie Krenze aufgelegt hat, nachdem sie die Nachfolge von Gaby Dolabdjian angetreten hat. Neben einer aufgefrischten Gestaltung für das Programmheft hat Krenze auch inhaltlich neue Schwerpunkte gesetzt. Außerdem hat sie mit Veronika Plank eine neue Fachbereichsleiterin für Berufliche Bildung an ihrer Seite.

Zur Person Veronika Plank ist seit zehn Jahren als Dozentin an der VHS tätig, leitet das Abendgymnasium und hat nun im Dezember 2019 zusätzlich die Leitung des Fachbereichs Berufliche Bildung übernommen. Die 38-Jährige stammt aus einem kleinen Dorf in Niederbayern und wohnt seit 2008 in Rheinfelden/Schweiz. Sie ist Gymnasiallehrerin für die Fächer Sport, Chemie und Spanisch und hat zudem eine Berufsausbildung als Psychologin. An der VHS ist sie über das Land als Lehrerin angestellt.

Neue Gestaltung: Das neue VHS-Programmheft für das Frühjahrssemester, das am 10. Februar startet, kommt in frischen Farben daher. „Es war mir wichtig, das Heft generell bildlastiger zu gestalten und jeden Fachbereich mit den Fotos der Ansprechpartner zu versehen“, erzählt Krenze. Das soll den Wiedererkennungswert der Dozenten erhöhen.

Inhaltlich hat die Kulturwissenschaftlerin einen Schwerpunkt auf Ausstellungen gelegt, sieben davon werden angeboten. „Ich mag das selbst sehr gerne und bin sehr gespannt, wie es bei den Rheinfeldern ankommt", so Krenze. Generell sei sie gerade in einer Phase, in der sie lerne, einzuschätzen, welche Angebote angenommen werden und welche nicht. „Ich probiere einfach aus und experimentiere auch ein bisschen."

So hat sie etwa mit dem Gebärdensprachkurs ein Angebot wieder aufleben lassen, das ihr persönlich wichtig ist. „Ich habe selbst Gebärdensprache gelernt und finde sie unheimlich spannend und ausdrucksstark. Außerdem kann man damit Barrieren abbauen.“ Des Weiteren werden erstmals mit der Bürgerstiftung Besichtigungen von Rheinfelder Firmen angeboten und, auf Wunsch von Kursbesuchern, mehr Kochkurse. Im Kreativbereich sind Astrofotografie und das Gestalten von Geldgeschenken neu im Angebot.

Zusammenleben, zusammenhalten: Passend zum Motto „zusammenleben, zusammenhalten“, das vom vergangenen Jahr fortgeführt wird, gibt es im gesellschaftlichen Bereich Angebote zu den Themen Pflege daheim, Sorgerecht oder Menschsein im Christentum. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Natur und Umwelt, etwa mit einer Schmetterlingsausstellung, einem Vortrag zu Plastikmüll und einer Kleidertauschparty, die Krenze erstmals organisiert.

Auch Reisen werden wieder angeboten, die Höhepunkte sind eine Exkursion nach Leipzig und eine ins Baltikum. Besonders freut sich die neue Leiterin, den VHS-Hausmeister Herwig Popken für einen Gesprächsabend gewonnen zu haben. „Er ist 29 Jahre zur See gefahren und hat mir immer so spannende Geschichten erzählt, dass ich dachte, das interessiert bestimmt noch mehr Leute“, erklärt Krenze.