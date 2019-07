von Heinz Vollmar

Die Kernstadt hat einen neu gewählten Stadtteilbeirat. In der öffentlichen Sitzung am Dienstag wurden die insgesamt acht ordentlichen Mitglieder und deren Stellvertreter in geheimer Wahl bestimmt.

Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig

Neu gewählt werden mussten die Mitglieder des Stadtteilbeirats nach den Kommunalwahlen im Mai. Die Mitglieder der Stadtteilbeiräte sind ehrenamtlich tätig. Für sie gelten die Bestimmungen der Gemeindeordnung. Sie werden nach jeder regelmäßigen Wahl des Gemeinderats neu bestellt.

Rheinfelden Ein Dauerthema: Kernstadtbeirat ärgert sich über wilde Parkerei Das könnte Sie auch interessieren

Geleitet wurde die konstituierende Sitzung des Stadtteilbeirats von Dieter Wild, Stadtteilbeirat von Warmbach. Ihm assistierte Gustav Fischer, bisheriger Sprecher des Stadtteilbeirats Kernstadt Rheinfelden. Er schied auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus.

Wichtiges Sprachrohr für die Bevölkerung

In seinem Rückblick betonte Gustav Fischer noch einmal die Bedeutung der Stadtteilbeiräte, die er als wichtige Bindeglieder zwischen den Bürgern und der Verwaltung bezeichnete. Dennoch sei ein Stadtteilbeirat nie in der Lage, Ortsverfassungen oder Gemeindeordnungen außer Kraft zu setzen. Stadtteilbeiräte seien jedoch ein wichtiges Sprachrohr für die Bevölkerung.

Rheinfelden Stadtteilbeirat will Bürgerhaushalt einführen, damit Bewohner bei Projekten mitreden können Das könnte Sie auch interessieren

Stadtteilbeiräte spielen eine bedeutende Rolle

Als wichtige Errungenschaft aus der bisherigen Arbeit des Kernstadtbeirats bezeichnete er, dass das Thema „Stadtteilbudget“ nun mit in die Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 aufgenommen werden soll. Die Verwaltung hatte entsprechende Budgets für die Stadtteile nach Angaben von Gustav Fischer zunächst abgelehnt. Den Stadtteilbeiräten attestierte er, dass diese auch künftig eine wichtige Rolle spielen werden. Nun sei der neue Stadtteilbeirat gefordert, sich entsprechend einzubringen.

Je ein Gemeinderat im Gremium

In Bezug auf den Wahlmodus waren sich die anwesenden Stadtteilbeiräte einig darüber, dass man von der CDU, der SPD und den Grünen je einen Gemeinderat in den Stadtteilbeirat aufnehmen soll. Auf diese Weise erhofft sich der Stadtteilbeirat bessere Einfluss-und Mitspracherechte im Gemeinderat und gegenüber der Verwaltung.