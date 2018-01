Rheinfelden Freundeskreis Schloss Beuggen meldet sich unter neuem Namen zurück

Der Freundeskreis Schloss Beuggen nennt sich jetzt Förderverein. Am 28. Januar findet erstmals wieder ein Taizé-Gottesdienst im Torhaus statt.

Mit dem Besitzerwechsel Schloss Beuggens von der evangelischen Landeskirche Baden zu Investor Kai Flender hat sich der Freundeskreis Schloss Beuggen zurückgezogen, weil die Aufgabenstellungen mit Führungen oder dem Bibelgarten wegfielen. Jetzt meldet er wieder zurück, allerdings unter neuen Vorzeichen und mit dem neuen Namen Förderverein. Auch ihm steht Karl-Wilhelm Frommeyer vor. Eine der neuen Aufgaben sieht er in der Wiederbelebung der früher beliebten Taizé-Gottesdienste.

Die Umstrukturierung wurde Ende 2017 von den rund 100 Mitgliedern beschlossen, die sich aus der ganzen Region und auch der Schweiz zusammensetzen. Seit wenigen Tagen liegt die Anerkennung des Amtsgerichts vor. Der Einsatz des Fördervereins konzentriert sich jetzt auf die von der Landeskirche Baden angemieteten Räume im Torhaus der Anlage.

Dort ist das Kontor für Glaube, Wissenschaft und Kultur untergebracht. Im vergangen Jahr fanden dort auch schon Veranstaltungen statt. Dieses von Studienleiter Pfarrer Martin Abraham geleitete Kontor macht sich der Förderverein ebenso zur Aufgabe, wie die Kommunität zu fördern mit den monatlichen Taizé-Gottesdiensten, an denen früher bis zu 60 Besuchern in der Schlosskapelle (Rittersaal) teilnahmen.

Wie Frommeyer im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, sei zwar beim Eigentümerwechsel von Kirche zu privat vereinbart worden, dass die kirchliche Bedeutung der Denkmalanlage mit einer öffentlich zugänglichen Kapelle erfüllt werde. Der dafür angedachte Bereich unter dem alten Pfarrhause sei dafür aber wohl zu feucht. Wie eine alternative Lösung aussehen soll, stehe noch nicht fest, heißt es. Die Taizé-Gottesdienste werden deshalb im sanierten Torhaus im zweiten Stockwerk stattfinden, wo Seminarräume hergerichtet wurden. Dies soll aber nur als Übergangslösung dienen. Die Tagzeitgebete der Kommunität Beuggen, die ebenfalls bis Ende 2016 im Rittersaal des Schlosses gehalten wurden, finden jetzt im Gemeinschaftsraum der Kommunität statt.

Zwei Schwerpunkte verfolgt der neue Förderverein: Er unterstützt das Kontor für Glaube, Kultur und Wissenschaft bei Anschaffungen und berät in der konzeptionellen Arbeit. Als oberstes Ziele des Vereins ist definiert, das geistliche Erbe von Schloss Beuggen zu pflegen und gesellschaftlich wach zu halten. Im Weiteren werden Spenden für kirchliche Zwecke in Schloss Beuggen gesammelt und Verbindung gehalten mit Institutionen, die mit Schloss Beuggen in Verbindung stehen.

Zum Start 2018 findet als erstes am Sonntag, 28. Januar, wieder ein Taizé-Gottesdienst mit dem ehrenamtlichen Team statt. Das ist bereits 1998 entstanden, als Pfarrer Hannes Schmidt die Tagungsstätte leitete. Verschiedene Theologen engagieren sich seither dafür. Die Gottesdienste werden immer am letzten Sonntag im Monat stattfinden. Das Vorbereitungsteam freut sich über weitere Mitwirkende dafür. Die kreative Verkündigung und eine familiäre Mahlfeier sowie eine verkürzte Liturgie machen diese Gottesdienste aus.

