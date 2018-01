Rheinfelden Freie Wähler halten bereits Ausschau nach Kandidaten

Die Wählervereinigung bereitet sich auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr vor. Ein großer Dank geht an Fraktionsvorsitzende Karin Reichert-Moser.

Die Freien Wähler nahmen auf ihrer Hauptversammlung die Kommunalwahl 2019 schon einmal ins Visier. Die Vorstandswahlen brachten keine Veränderung. Ralf Glück und Reinhard Börner führen auch weiterhin die Wählervereinigung.

Vorstandsvorsitzender Ralf Glück überraschte Karin Reichert-Moser mit einem Blumenstrauß und lobte ihren kraftvollen Einsatz im Gemeinderat. „Ich sehe, wie du immer vorweg marschierst, da ist viel Energie, und die brauchen wir auch im nächsten Jahr“, meinte Glück schon mit Blick auf die Kommunalwahl 2019.

„Wir sind ein ganz tolles Team in der Gemeinderatsfraktion“, bedankte sich Reichert-Moser, die als Fraktionsvorsitzende auf das Wirken der Freien Wähler in der Stadt zurückblickte. „Wir gestalten unsere Stadt und Ortsteile aktiv mit, haben Anteil an deren Weiterentwicklung und übernehmen in einem ausgewogenen und sozialen Miteinander Mitveranwortung für die Zukunft Rheinfeldens.“ Zahlreiche Ziele der Freien Wähler aus dem Wahlprogramm 2014 sah Reichert-Moser in den vergangenen Jahren verwirklicht, die Stadt sei aber noch nicht da, wo die Freien Wähler sie hinbringen wollten. „Dennoch dürfen wir nicht locker lassen, zukünftig weiter für diese Ziele einzutreten.“ Sie rief auf, geeignete Kandidaten für die Ortschaftsräte, den Gemeinderat und Kreistag für die kommende Kommunalwahl zu suchen.

„Bei den Flüchtlingen hat sich der Landkreis den Aufgaben erfolgreich gestellt,“ erklärte Uli May, der als Fraktionsvorsitzender für die Kreistagsfraktion Bericht erstattete. May, der aus Binzen angereist war, berichtete über anstehende Projekte wie den Neubau des Kreiskrankenhauses, die Dezentralisierung des Markus-Pflüger-Heims in Schopfheim und den Breitbandausbau. May führte aus, dass der Landkreis bis 2021 in Summe 63,2 Millionen Euro investiere.

„Im Kreistag sind wir die drittstärkste Kraft“, stimmte auch May wahlkämpferisch an. „In Rheinfelden haben wir starke Freie Wähler“, verwies er darauf, dass zwei von neun Rheinfelder Kreisräten der Wählervereinigung angehören. Der Kassenbericht von Ewald Lützelschwab blieb ohne Beanstandungen, und Kassierer wie Vorstand wurden einstimmig von den 14 anwesenden Mitgliedern entlastet.

Die an der Versammlung teilnehmende, unabhängige Gemeinderätin Elke Haubrichs erklärte die Struktur der Stadtteilbeiräte für die Kernstadt und Warmbach, in denen die Freien Wähler nicht durch dort wohnende Gemeinderäte vertreten werden. Reichert-Moser mahnte an, das Vorschlagsrecht der Fraktion nicht verfallen zu lassen und nach mit der Vereinigung sympathisierende Personen aus den Stadtteilen zu suchen, die als sachkundige Bürger in die Gremien einziehen könnten. „Hier kommt fast keiner mehr raus, ohne dass er einen Posten kriegt“, stellte Glück zum Versammlungsende fest.

