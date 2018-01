Rheinfelden Fotografisches Vermächtnis: Kulturamt zeigt Werk des verstorbenen Künstlers Gunter Anders

Das Kulturamt zeigt bis 2. Februar Werke von Gunter Anders. Der Degerfelder Künstler ist im Dezember verstorben.

Meeresbrandung auf der Kanareninsel Hierro, Lavagestein in Teneriffa, ein Spinnennetz auf Madeira, ein Tiger in einem Wildpark, eine Möwe im Flug, ein farbenprächtiger Schmetterling: Faszinierende Naturaufnahmen, aber auch eindrucksvolle Architekturbilder, Reiseimpressionen und digital verfremdete Arbeiten von Gunter Anders sind im Schauraum des städtischen Kulturamts zu sehen. Da der passionierte Fotokünstler aus Degerfelden im Dezember verstorben ist, wurde diese „imposante Fotoausstellung nun zu einer Gedenkausstellung“, wie es Kulturamtsleiter Claudius Beck bei der Eröffnung ausdrückte.

Gunter Anders habe sich sehr auf diese Einzelausstellung gefreut und habe noch die Exponate dafür ausgesucht und alles vorbereitet. Die Familie kam dem ausdrücklichen Wunsch des Fotografen nach, diese Werkschau unter dem Titel „Fesselnde Augenblicke“ in seinem Sinne durchzuführen. 80 Arbeiten sind an den Stellwänden thematisch paarweise zusammengestellt. Der große Besucherandrang zeigte, wie beliebt und hoch geschätzt Gunter Anders in Rheinfelden und in Fotografenkreisen in der Region war.

„Seine Bilder führen um den ganzen Planeten“, sagte Chris Rütschlin in ihrer einfühlsamen Laudatio auf ihren Fotografenkollegen, der zu den Gründungsmitgliedern der regionalen Fotogruppe „F 7“ gehörte. „Gunter war ein Kosmopolit, ein weltoffener Mensch, das spürt man in seinen Bildwelten.“ Eine spirituelle Kraft und Seelentiefe gehe von den Fotografien aus, seien es die kontemplativen Momentaufnahmen von Mönchen oder eine Brücke mit schattenhaften Figuren in Myanmar. Immer wieder tauche das Thema Metamorphose, Verwandlung, im Werk von Anders auf. Er hat am Computer die realistischen Motive in fantastische und spannende Bildkreationen verwandelt und verfremdet. Dieser Verwandlungsprozess sei überall zu spüren, im Leben, in der Natur, in der Kunst.

Es sind auch neue Arbeiten dabei, etwa die im vergangenen Jahr entstandenen Meeresbilder aus Hierro, grandiose Wellenbrecher, Brandung und Gischt, die der Fotograf in der elementaren Wucht, Bewegung und Dynamik und intensiven Blautönen eingefangen hat. Ebenso eindrücklich sind die atmosphärischen Aufnahmen von Naturstrukturen auf Gomera, von Felsen und Steinblöcken in den Dolomiten, von nebelverhangenen Landschaften, Schluchten, Bergen. Einen präzisen und wachen Blick für die Wunder und Schönheiten der Natur offenbaren die Nahaufnahmen von Faltern, Distelblüten und Lampionblumen. Auch besondere Bauten wie das Vitra Design Museum oder die Kirche in Karsau hat Anders in ungewöhnlichen Ausschnitten, Perspektiven und Blickwinkeln aufgenommen. Klare Linien, raffinierte Details und klare Farben kennzeichnen diese Fotokompositionen.

In der Reihe „Metamorphosen“ hat Anders Motive wie Gefäße auf einem Markt, einen Rotfeuerfisch oder fliegende Blumen durch Bildbearbeitung fantastisch-surreal in den Farben und Formen verändert und in malerisch anmutende Bildwelten verwandelt. Blickfänge sind auch die spontanen Momentaufnahmen von einer Straßenmusikerin in Kuba oder einem Dudelsackspieler. Bei der Vernissage mit bolivianischer Volksmusik verwies der Sohn des Künstlers, Stefan Anders, darauf, dass der Erlös einem sozialen Kinderhilfsprojekt in Sorata in Bolivien zufließt, das sein Vater immer unterstützt hat.

Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 2. Februar, im Schauraum des Kulturamts (Karl-Fürstenberg-Straße 17) von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, und Samstag, 10 bis 13 Uhr, zu sehen.