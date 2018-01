Rheinfelden Förster warnt nach Burglind: Spaziergänger sollen im Wald aufpassen

Nach dem schweren Sturm Burglind sind die Wege wieder freigegeben. Lockere Äste oder Wurzeln bergen jedoch weiterhin Gefahren.

Vor knapp einer Woche fegte Orkantief Burglind über die Stadt hinweg und entwurzelte viele Bäume. Im Stadtgebiet räumten diese die Feuerwehr und die Technischen Dienst beiseite, im Wald war die volle Einsatzkraft von Forstrevierleiter Gerd Fricker gefordert. Auf Nachfrage erklärte dieser am Dienstag, dass die Waldwege wieder freigegeben seien. „Umgestürzte oder schief hängende Bäume haben wir entfernt“, so Fricker.

Wie nach jedem Sturm können aber auch Baumkronen beschädigt sein oder große Äste hoch oben in den Bäumen hängen, die die Forstmitarbeiter nicht sehen. „Wenn es dann wieder windet, können diese runterfallen“, so Fricker. Auch können Bäume im Wald durch das Orkantief an den Wurzeln gelockert sein und noch umkippen. „Das kann ein Laie nicht sehen oder beurteilen, auch wenn der Baum augenscheinlich gerade steht.“ Deshalb sollten Spaziergänger nicht abseits der Waldwege unterwegs sein. „Das sollte der gesunde Menschenverstand einem gebieten“, so Fricker abschließend.

Auch auf die Jagden haben die Unwetterfolgen Auswirkungen gehabt. In Minseln wurde zum Beispiel ein Hochsitz komplett zertrümmert, der von den Jägern wiederhergestellt werden muss, so einer der Jäger auf Nachfrage. Nach Burglind wurden mehrere Jagden auf dem Dinkelberg abgesagt. Zum Teil werden die Reviere noch von den Jagdpächtern genau gesichtet.