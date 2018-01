Rheinfelden Förster warnen weiterhin vor Waldspaziergängen

Den großen Spaziergang lieber nicht machen, empfehlen die Revierförster Gerd Fricker und Thomas Hirner für die Wälder rund um die Stadt. Das hat mit der Lage nach den Winterstürmen zu tun.

Trotz Kontrolle und Aufräumarbeiten lauern weiterhin Gefahren, weil auf den nassen Böden auch Tage und Wochen später noch Bäume fallen können, die nicht mehr sicher stehen. Der nasse und stürmische Winter bringt die Arbeitspläne in den Revieren, in denen allein für die Stadt 9000 Festmeter zu schlagen sind, ziemlich durcheinander: Viel Arbeit und wenig Ertrag heißt es zur Lage.

Das durchgehend regnerische Wetter „ist fatal“, meint Gerd Fricker, der für rund 1800 Hektar Wald zwischen Minseln und Herten zuständig ist. Noch an keinem Tag war in diesem Winter der Waldboden gefroren, der ist inzwischen durchweicht „wie ein nasser Schwamm“. Im Dezember haben die Waldarbeiter zumindest noch einen Teil im Stadtwald hauen können und an den Waldrand zum Abtransport gebracht, derzeit aber kann die Arbeit so nicht fortgesetzt werden. Selbst das „Umsägen geht nur mit Einschränkungen“, verweist Fricker auf das Problem, dass die Waldarbeiter nach einer Stunde so durchnässt sind, dass die Folgen nur Krankheit heißen können. Von Produktivität lasse sich bei diesen Bedingungen nicht mehr sprechen.

Dabei sind die Mitarbeiter in den Revieren ganz und gar nicht untätig. Dafür hat vor allem der schwere Sturm Burglind im Januar gesorgt. Der Schaden lasse sich nicht mit „Lothar“ vergleichen, der ganze Flächen kahl geräumt habe, heißt es. Dafür ist über die ganze Fläche verteilt Schaden entstanden. Vor allem die Fichten, die auf dem Dinkelberg einen schweren Stand haben, hat es gefällt. „In meinem Bereich sind es rund 2000 Festmeter“, sagt Gerd Fricker. Dass alle paar Jahre Stürme die Pläne durcheinanderwirbeln, werde zum Alltag, stellt der Revierleiter fest: „Man gewöhnt sich daran“, denn für die Leute, die mit der Waldpflege und -bewirtschaftung zu tun haben, ist es grundsätzlich so, dass die „Werkstatt im Freien ist“ (Fricker).

Welche Ereignisse sich in der Natur abspielen, lässt sich am grünen Tisch nicht einplanen.

Das erlebt auch Thomas Hirner so. Er führt Regie für rund 1400 Hektar Wald zwischen Nollingen und Dossenbach (ohne Minseln). Auch ihm hat Burglind „einiges durcheinandergebracht“. Zwar ist Bruch- und Sturmholz nicht in Massen angefallen, sondern überwiegend mit einzelnen Bäumen.

Zum Teil haben Hirner und seine Leute in diesem Winter schon zum vierten Mal in Folge Waldwege von Holz freigemacht. „Das ist ein riesiger Aufwand“, bilanziert er, was er den Folgen der Klimaerwärmung zuschreibt. So verursachen die Bäume, die außer der Reihe zu beseitigen sind, nicht nur „einen Haufen G’schäft“, sondern ein gefährliches noch dazu. Sie stehen unter Spannung und sind deshalb unkontrollierbar. Während die Revierleiter und ihre Mitarbeiter gerade die Waldwege abgehen und kontrollieren, wo Handlungsbedarf besteht, gehört der Blick auch den im Winter kahlen Eschen. Das Triebsterben lasse sich, wie Gerd Fricker meint, gut sehen. Dem Bereich Herten zu sind viele Bäume befallen, stellt er fest mit Blick auf Krone und Stamm. Damit bei einem plötzlichen Umfallen und durch herabfallende Ästen entlang der Waldwege niemand getroffen wird, muss auch hier gehandelt werden.

Damit gefährlich werdende Bäume aufgearbeitet werden können, wurde vor einiger Zeit schon das Gemeindeverbindungssträßchen zwischen Niedereichsel und Adelhausen gesperrt. Die großen Waldarbeiten laut Plan ruhen zwar überwiegend, um Gefahren für Menschen abzuwenden, bleibt dennoch die Motorsäge im Einsatz.

Gerd Fricker hat schon beobachtet, dass nach einem Sturm mit erhebliche Waldschäden ein regelrechter „Tourismus“ von Ausflüglern einsetze, zu Fuß und per Mountainbike. Dabei sei gerade dann Vorsicht geboten, denn die Situation bleibe trotz Kontrolle erst einmal „trügerisch“. Auch die Forstleute können nicht in die Bäume hineinsehen, sagt Thomas Hirner. Das meiste Sturmholz ist auf dem Markt nicht viel wert. Es kann noch zu Hackschnitzel verarbeitet werden oder verrottet als Biomasse. Thomas Hirner rät auch davon ab, jetzt Veranstaltungen im Wald zu machen. Er hat alle Kindergärten informiert und auch die VHS, die Waldtage für Kinder geplant hat. Die Wege sind zwar frei, aber doch nicht sicher.