von Ingrid Böhm-Jacob

Friedhöfe sind Orte, um zu trauern. Sie werden aber auch genutzt, um unter alten Bäumen an Gräbern vorbei zu spazieren, sich zu begegnen oder Ruhe zu finden. Die Ansprüche der Bürger haben sich im Laufe der Zeit gewandelt, wie auch die Bestattungskultur. Die Stadtverwaltung hat sich 2018 deshalb mit Gärtnern, Bestattern und anderen, die für Friedhöfe Dienste leisten, ausgetauscht, um einen Prozess für zeitgemäße Konzepte einzuleiten. Die Initiative führt dazu, dass sich ein Verein zur Förderung der Friedhofskultur gründen möchte.

Stadt möchte Partner einbinden

Dass die Stadt das Thema in die Hand genommen hat, freut die örtlichen Bestatter und Friedhofsbetriebe. Über die kommunale Aktion hinaus möchten sie aber auch Vertreter der Kirche, Angehörige, Kommunalpolitiker, Besucher neben der Stadtverwaltung als Partner einbinden. „Der Friedhof wird von vielen genutzt“, sagte am Dienstag Andreas Florian Baumgartner im Pressegespräch. Deshalb wolle man alle zusammenbringen und dazu am besten einen Verein gründen.

80 Prozent sind Urnenbestattungen

Mittlerweile machen Urnenbestattungen 80 Prozent der Beisetzungen aus. Das führt dazu, dass weniger Flächen auf den Friedhöfen belegt werden. Die gilt es nun gut zu nutzen, finden Friedhofsgärtner und Bestatter. Sie wollen, wie Matthias Kaiser sagt, dass in die weiteren kommunalen Planen kostenlos „Know-how“ hineinkommt. Auch die Naturschutzverbände sind zum Mitmachen angesprochen wie Nabu und BUND. Gemeinsam Gedanken machen, wie naturnahe Räume entstehen können, welche Grabbepflanzungen nützlich sind, gehört zum Themenkreis.

Friedhofskultur hat sich verändert

Dabei gilt es, Vielfalt in geordneter Weise zu ermöglichen. Die Friedhofskultur hat sich mit den kommunalen Satzungen bei der Anlage von Gräbern über die Jahrzehnte verändert. Das schachbrettartige Gräberfeld ist eine Form, parkähnliche Gestaltung die andere. Und auf den Dörfern sieht es wieder anders aus als auf dem Rheinfelder Hauptfriedhof.

Initiatoren sehen genügend Aufgabenfelder

Aufgabenfelder sehen die Initiatoren genügend: vorneweg die Friedhöfe Minseln, wo es um Barrierefreiheit geht und Herten, das ebenfalls in der Überplanung ist. Aber auch der Hauptfriedhof sowie die Ruhestätten in Karsau, Adelhausen, Eichsel, Nordschwaben und die alten Friedhöfe in Warmbach und Beuggen werden als Kulturplätze gesehen, um die man sich weiter kümmern müsse.

Ein Prozent der Bewohner sterben im Schnitt

Die Zahl der Sterbefälle liegt nach Bernd Mattes Erfahrung bei etwa einem Prozent der Einwohner. Im vergangenen Jahr gab es auf Rheinfelder Gemarkung 250 Beisetzungen, davon waren 50 Erdbestattungen. Was Angehörige vom Friedhof erwarten, erweise sich als sehr unterschiedlich. Auch ältere Menschen die ihre letzte Ruhe regeln wollen, haben oft andere Vorstellungen als jüngere.

Pläne mit Sachverstand unterstützen

Ursula Wucherpfennig sieht den Verein in Gründung, wie ihre Kollegen, vor allem in der Rolle die Stadt bei der Entwicklung mit Sachverstand zu unterstützen. Denn bei den Bestattern und Gärtnern kommen erfahrungsgemäß Reklamationen und Vorschläge als Erstes an. Friedhofsschaffende und Nutzende sollen deshalb an einen Tisch, um die Entwicklungsmöglichkeiten zusammen mit den Vertretern der Stadt zu besprechen. Matthias Kaiser sieht in der geplanten Vereinsgründung den Anstoß, der eine eigene Dynamik entwickele. Ebenso wünschen Baumgartner und Marcel Linder, dass sich die Bürger, die das Bedürfnis haben, dass sich etwas ändert (Kaiser) einbringen. „Es ist unser aller Friedhof“, sagen die erfahrenen Vertreter der Betriebe.

Verein möchte dauerhaften Prozess

Der Verein möchte auch Vorträge und Anregungen bieten und damit einen dauernden Prozess in Gang halten. Vorbilder dafür gebe es in etlichen Städten, heißt es. Die Stadt Rheinfelden erweise sich auf so vielen Feldern als innovativ, betont Kaiser, dass sie auch beim Friedhof nicht hintendran stehen dürfe. 100 Einladungen wurden zur Gründungsversammlung gezielt verschickt. Bürgermeisterin Diana Stöcker erklärt auf Anfrage, dass sie sich freue, dass die Stadt den Impuls für die Vereinsgründung gebe. Sie verweist aber darauf, dass es auch auf Verwaltungsseite der Wunsch ist, alle in die Entwicklung einzubinden.

Termin: Die Gründungsversammlung des Vereins zur Förderung der Friedhofskultur findet am 22. Januar, 19 Uhr, im Pfarrzentrum Minseln, Kirchgasse 11 statt. Anmeldungen an info@grabmale-baumgartner.de oder unter Telefon 171/728 77 18.