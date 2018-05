Rheinfelden Fördervein: Spital bleibt wichtig

Auch Förderverein des KKH wird weiterhin benötigt. Mängel im und ums Gebäude stören die Mitglieder.

Rheinfelden – Auch nach der Entscheidung für ein Zentralklinikum in Lörrach ist der Förderverein Kreiskrankenhaus (KKH) Rheinfelden längst nicht abgeschrieben. Er sorgte auch im vergangenen Jahr für etliche Hilfen für die Rheinfelder Einrichtung über das normale Maß hinaus. Oft fallen die vielen Verbesserungen für das Krankenhaus erst beim zweiten Blick auf, auch wenn es keine Kleinigkeiten sind.

Bei der Hauptversammlung des Vereins am Donnerstag erläuterte Hans Rudolf Henche,Vorsitzender, in welcher Weise der Förderverein spürbar wirksam wurde. Neue Uhren für Patientenzimmer wurden beschafft, nicht tickend, wie er hervorhob, eine neue Behandlungsliege- für die Physiotherapie kam ebenso dazu wie eine Musikanlage für das Trauerzimmer. Außerdem konnten für die Ambulanzräume weitere Ventilatoren finanziert werden. Diese Hilfen für den Alltag seien wichtig. „Das beweist doch, dass unsere Unterstützung für das Krankenhaus wertvoll ist und bleibt“, erläuterte Henche. „Das wird auch so lange sein, wie dieses Krankenhaus besteht.“ Allerdings gehe es nicht darum, den Krankenhausträger von seinen Pflichten zu entbinden, stattdessen werde der Verein sehr wohl darauf hinweisen, wenn durch die GmbH dringende Verbesserungen erfolgen müssen. Wie lange das Krankenhaus Rheinfelden noch in seiner jetzigen Form besteht, sei nicht absehbar.

Nach der Schließung des Krankenhauses in Bad Säckingen und angesichts der Überlastung des Krankenhauses Lörrach werde das hiesige mehr denn je benötigt. „Für das neue Krankenhaus des Landkreises ist derzeit noch vieles im Fluss und ungeklärt. Ob die angestrebte Fertigstellung 2026 erreicht wird, ist derzeit nicht absehbar“, stellte Henche fest. Ob überhaupt die gewünschte Größe finanziert werden könne, stehe auch noch gar nicht fest. Deshalb falle dem Krankenhaus Rheinfelden für den gesamten Kreis eine gewichtige Rolle zu. „Wir werden nicht alles erledigen können, wir streben zusätzliche Verbesserungen zu den Sanierungen durch die GmbH an“, kündigte der Vorsitzende an.

Der Förderverein verlor zwar im zurückliegenden Jahr erneut einige Mitglieder, die meinten, dem Verein komme angesichts des geplanten Baus eines Zentralklinikums keine Bedeutung mehr zu. Doch genau dies sei falsch. „Es gibt keine Absicht, den Verein aufzulösen“, stellte Henche fest.

Der Vorstand besichtigte im zurückliegenden Jahr nahezu das gesamte Krankenhaus, um Defizite aufzuspüren, deren Beseitigung der Verein aufgreifen könnte. So ist es dringend notwendig, mehrere Türen zu sanieren. Überhaupt fehlt wohl an etlichen Stellen frische Farbe. Auch sollten alle Patientenzimmer mit Bildern ausgestattet werden. Auf der Suche danach wurde ein ganzes Magazin entdeckt.

Die Außenanlage ist in keinem guten Zustand, der einstige Krankenhausgarten existiert als solcher nicht mehr, weil sich niemand darum kümmert. Als wahren Schandfleck kritisierte Henche den Zustand des einstigen Personalwohnheims. Er habe mit dem Oberbürgermeister mehrfach darüber gesprochen, niemand finde eine Lösung. Gustav Fischer meldete sich zu Wort und forderte Vorstandsmitglied und Kreisrätin Hannelore Nuss auf, gemeinsam mit den weiteren sieben Kreistagsmitgliedern aus Rheinfelden parteiübergreifend beim Landratsamt mehr Engagement für das Krankenhaus einzufordern, eben weil es noch etliche Jahre lang funktionieren muss. Dieses Kümmern gelte auch für das Personalwohngebäude. Klaus Schäuble, ebenfalls Vorstandsmitglied, forderte alle Mitglieder auf, ihre Beobachtungen mitzuteilen, um daraus notwendige Verbesserungen zu veranlassen.

Zum Abschluss hielt Udo Schwehr, Chefarzt der Inneren Abteilung im Krankenhaus, einen Vortrag zur Cholesterinbelastung. Dies sollte eine Form des Dankes an die Mitglieder für die Unterstützung sein.

Alle Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt. Vorsitzender ist Hans Rudolf Henche, Stellvertreter Horst Sift. Schriftführerin bleibt Hannelore Nuss und Kassierer Klaus Schäuble. Zudem wurde ein neunköpfiger Beistand berufen, um den Vorstand bei Entscheidungen zur Finanzierung zu unterstützen. Der hat derzeit 600 Mitglieder

Kontakt: Rathaus, Kirchplatz 2, Telefon 07623/952 23, E-Mail (haru@henche.de).