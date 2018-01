Rheinfelden Fördermittel für soziale Projekte

Stadtverwaltung stellt 10 000 Euro für Soziale-Stadt-Programme zur Verfügung. Anträge können bis 28. Februar gestellt werden.

Über das Förderprogramm der Sozialen Stadt unterstützt die Verwaltung auch 2018 soziale Projekte wieder mit 10 000 Euro. „Es gibt, glaube ich, keine andere Stadt, die so etwas hat, um Minimax-Projekte zu beantragen“, sagte Günther Schmidt vom Sozialen Arbeitskreis (SAK), Abteilung Quartier bei einer Zusammenkunft der Teilnehmer am Dienstag.

Mit bis zu 1000 Euro werden die kleinen Projekte bezuschusst, die auf freiwilliger Basis laufen. „Es geht um die Förderung nicht investiver Projekte, also keine baulichen Maßnahmen“, erklärte Schmidt. Als Leitziele zählte Schmidt die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, Integration von Migranten sowie Wohnumfeldverbesserung durch Quartiersarbeit auf. Die Projekte können aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen kommen.

Teilnahmebedingungen

Die Maßnahmen müssen aber einen Bezug zur Kernstadt, zu Oberrheinfelden, Warmbach oder dem Fécampring haben, führte Schmidt aus. „Wir haben aber auch ein Projekt im St. Josefshaus, wo die Hertener Bewohner in die Kernstadt kommen“, verwies er auf den LEA-Lesekreis, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammen kommen. Den LEA-Lesekreis hatte Sozialpädagogin Sandra Modrok vom St. Josefshaus ins Leben gerufen. Modrok beantragte für die Anschaffung von Büchern in einfacher Sprache den Zuschuss als Minimax-Projekt. Gemäß der Zielsetzung, maximale Wirkung mit minimalem Aufwand zu erreichen, wurde ihr der Zuschuss gewährt und erstmals ab November trafen sich fünf Menschen mit Behinderung und zwei Ehrenamtliche im Palmencafé im Seidenweberareal. „Man liest sich gegenseitig vor und erklärt sich die Geschichte“, führte Modrok aus.

„Die Nachfrage ist so groß, dass ich im Café Grenzenlos einen zweiten Lesekreis gegründet habe und eine Warteliste führe“, berichtete Modrok den rund 20 Teilnehmer der Informationsveranstaltung. „Ich könnte noch einen dritten gründen, aber ich brauche Ehrenamtliche.“

Zahlreiche andere Minimax-Projekte verliefen im vergangenen Jahr ebenso erfolgreich. Mit Flüchtlingen aus der Gemeinschaftsunterkunft Schildgasse hatte der BUND vier Naturexkursionen unternommen und konnte dabei bis zu 35 Teilnehmer verzeichnen. Seit 2015 schon veranstaltet der Sozialpsychiatrische Dienst für seine Ehrenamtlichen einen Ehrenamtstag im Schloss Beuggen, um deren Kompetenzen zu stärken und ihren Einsatz etwa beim monatlichen Frühstückstreff in der Christuskirche zu würdigen. Projekte können sich im Laufe der Zeit auch wandeln, wie das Engagement der Hertener Kunstküche, die 2016 noch die Flüchtlingskinder aus den GUs nach Herten geholt hatte, 2017 aber mit einer Malaktion in die GU Römerstraße ging, da die Zahl der Kinder in den Unterkünften stark abgenommen hatte, erklärte Christina Kuhn von der Kunstküche. Bei vier Treffen wurden 2017 die Gänge und der Gemeinschaftsraum in Anlehnung an ein schon vorhandenes Wandbild der früheren Bewohnerin Mona Omar gestaltet.

Outdoor-Projekt wird erweitert

Erstmals als Minimax-Projekt gefördert wurde 2017 die Exkursionsreihe Outdoor-Family des Familienzentrums. Leiterin Birgitt Kiefer führte aus, dass Angebote für Familien mit kleinen Kindern durch den Zuschuss komplett oder teilweise finanziert wurden. Unter anderem wurde eine Fossiliensuche im Aargau, eine Besichtigung des Sendeturms Chrischona sowie ein Zoobesuch in Basel bei Nacht durchgeführt. Kiefer kündigte an, dass das Angebot 2018 als Outdoor-Family Plus auch auf ältere Kinder ausgeweitet werden soll.

„Wir hatten echt eine große Vielfalt“, stellte Schmidt fest. „Wir würden gerne wieder zehn bis zwölf Projekte realisieren.“ Er verwies auf die städtische Website, wo das Antragsformular hinterlegt ist. Die Ausschreibung läuft noch bis 28. Februar. Über die Anträge entscheidet der Begleitausschuss der Sozialen Stadt bis Ende März. Christine Tortomasi vom SAK Quartier ergänzte, dass seit 2011 schon 4000 Teilnehmer bei 78 Projekten erreicht werden konnten.

Das Antragsformular gibt es hier: