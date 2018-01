Rheinfelden Flurneuordnung wegen Autobahn-Querspange A 861 ist abgeschlossen

Nach der erfolgreichen Flurneuordnung in Rheinfelden hat Landrätin Marion Dammann in einer Schlussveranstaltung allen gedankt, die zum Gelingen beigetragen haben.

Die Bereinigung war durch den Bau der Autobahn-Querspange A 861 in die Schweiz erforderlich geworden. Die Feier zum Abschluss des behördlich geleiteten Verfahrens zur Neuordnung ländlichen Grundbesitzes fand kürzlich im St. Josefshaus in Rheinfelden statt.

Um die Ziele und Erfolge der Flurbereinigung in Rheinfelden auch später noch nachlesen zu können, hat die Untere Flurbereinigungsbehörde des Landratsamtes Lörrach zusammen mit den Beteiligten alle Daten, Fakten und Maßnahmen dokumentiert und in einer Broschüre abgedruckt, wie die Verwaltung in einer Mitteilung schreibt. Die Broschüre liegt ab sofort in den Rathäusern von Rheinfelden, Herten, Degerfelden und Grenzach-Wyhlen sowie an der Infothek des Landratsamts aus.

„Alle Bauvorhaben und Ersatz- sowie Ausgleichsmaßnahmen konnten mit einem ökologischen Mehrwert abgeschlossen, sämtliche Anliegen von Ökologie und Ökonomie nachhaltig erfüllt sowie die Nutzungskonflikte zwischen dem Straßen-, landwirtschaftlichen und Freizeitverkehr allgemeinverträglich gelöst werden“, heißt es weiter in der Mitteilung. Der ursprünglich mit 6,5 Prozent veranschlagte Landabzug, den jeder Eigentümer hätte dulden müssen, konnte durch gezielten Flächeneinkauf über die Jahre hinweg bis auf null reduziert werden.

Daneben konnte auch der 2003 festgelegte Kostenrahmen eingehalten werden. „Das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr“, betonte Dammann und lobte damit die Arbeit des zuständigen Fachbereichsleiters Wolfram Müller-Rau und seiner Flurbereinigungsmannschaft. „Die Querverbindung der A 861 zwischen der A 98 und der Schweiz ist für den Landkreis Lörrach eine große und wertvolle Entlastung des hochfrequentierten Autobahn-Grenzübergangs der A 5 in Weil am Rhein“, wird sie in dem Schreiben zitiert. Diese infrastrukturelle Maßnahme biete den Bürgern im Landkreis die Möglichkeit, mit dem Auto schnell und zielgerichtet in alle Himmelsrichtungen zu gelangen und entlaste dabei auch die Innenstadt von Rheinfelden.

Das Thema kam auch in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag noch einmal zur Sprache. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt äußerte sich erfreut über den Abschluss des Verfahrens: „Gott sei Dank haben wir als Verwaltung nicht so lange auf die Autobahn warten müssen, wie die Grundstückseigentümer auf den Abschluss ihrer Flächenregelungen.“ Wenn die Stadt hätte so lange warten müssen, stünden die Lkw angesichts des Schwerverkehrsaufkommens heute bis zum Hieber in Nollingen, so Eberhardt.

Zahlen und Fakten

1994: Anordnung durch Flurbereinigungsbeschluss.

1995 bis 2006: Bau der Autobahn.

35 Hektar wurden von Grundstückeigentümern für die gesamte Bedarfsfläche der A 861 erworben.

700.000 Euro Gesamtkosten.

Auf 3,60 Meter Fahrbahnbreite wurden die drei wichtigsten asphaltierten Hauptwirtschaftswege (um je 60 Zentimeter) erweitert, zusätzlich beidseitige, einen halben Meter breite Radstreifen.