Rheinfelden Flüchtlinge und Obdachlose können einziehen

Der Neubau für integratives Wohnen in der Werderstraße in Rheinfelden ist fertig. 22 Wohnungen mit einer über 1000 Quadratmeter großen Fläche stehen bereit

Rheinfelden – Der Neubau für integratives Wohnen in der Werderstraße ist bezugsbereit. Vertreter der Stadt haben ihn gemeinsam mit den Beteiligten der städtischen Wohnbaugesellschaft am Freitagmittag eingeweiht. Noch in diesem Monat werden Flüchtlingsfamilien und Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, in die 22 Wohnungen einziehen. Damit die Bewohner einen Ansprechpartner vor Ort haben, hat ein Integrationsmanager sein festes Büro in dem Wohnhaus.

Als Symbol, dass das Gebäude von der Wohnungsbaugesellschaft an die Stadt übergegangen ist, die die Räume nun vermieten wird, überreichte Wohnungsbaugeschäftsführer Markus Schwamm ein Brot in Form eines großen Schlüssels an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Bürgermeistern Diana Stöcker. Auch der ehemalige Wohnungsbaugeschäftsführer Dieter Burger, der das Projekt in seiner aktiven Zeit begleitet hatte, war gekommen.

„In Spitzenzeiten waren in der Gemeinschaftunterkunft (GU) Schildgasse bis zu 400 Menschen untergebracht“, rief Eberhardt in seiner Rede in Erinnerung. Zusammen mit der Römerstraße und der Verwaltungsgemeinschaft Schwörstadt waren es insgesamt um die 660 Menschen. Der Kreis wollte daher Anfang 2016 mit der Stadt den Bau einer weiteren GU diskutieren, die Verwaltung lehnte dieses Ansinnen aber ab. "Vielmehr wollte man auf mehr Anschlussunterbringungen mit besseren Möglichkeiten zur Integration setzen", so Eberhardt. Immerhin musste die Stadt 2016, entsprechend dem Anteil an der Kreisbevölkerung, 101 Menschen eine Anschlussunterbringung bieten. 50 davon konnten noch 2016 untergebracht werden, die restlichen wurden auf 2017 übertragen, teilt die Verwaltung mit. Da ab 2017 aber wieder die Personen angerechnet wurden, die bereits in den Gemeinschaftsunterkünften leben, lag und liegt die Anschlussunterbringungsquote in Rheinfelden für 2017 und 2018 bei Null. Dennoch finden nach wie vor viele Flüchtlinge Anschlussunterbringungen (siehe Erklärtext).

In dem vierstöckigen Gebäude werden Familien aus Syrien, Irak und Afghanistan einziehen. Bis zur Fertigstellung ihres neuen Zuhaues lebten sie in befristeten Wohnverhältnissen, unter anderem in der GU Schildgasse, wo für ein Jahr lang Wohnraum vom Landratsamt angemietet wurde. Mit dem Projekt sollen gleichzeitig Familien unterstützt werden, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Jede Gemeinde ist rechtlich verpflichtet, solchen Menschen eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Die Wohnkosten für die Familien in der Werderstraße sind in die neue Gebührensatzung zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen der Stadt eingeflossen. Diese deckt laut Verwaltung die Kosten. Die Gebühren übernehmen die Bewohner selbst, wenn sie erwerbstätig sind, ansonsten zahlt das Jobcenter oder, für Menschen im Asylverfahren, das Landratsamt.

22 Wohnungen für Flüchtlingsfamilien und Obdachlose

Die 22 Wohnungen im Neubau für integratives Wohnen in der Werderstraße ist bezugsbereit. Zum neuen Objekt gibt es einige Zahlen und Fakten.