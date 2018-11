von Horatio Gollin

Seit rund einem Monat lebt Lucky Omagbon in der Gemeinschaftsunterkunft Römerstraße. Musik bedeutet für ihn die Welt. Unter dem Künstlernamen DaSnoop hat er schon ein Musikvideo herausgebracht.

Clip in Konstanz und Villingen gedreht

Junge Männer unterschiedlicher Nationalitäten tanzen auf einer Brücke, in einem Park und auf Plätzen, begleitet von einem soften Beat. Dann tritt der Schwarze DaSnoop aus der Menge raus und singt mit kräftiger, aber ruhiger Stimme. In der nächsten Szene läuft er einer jungen Frau am Villingener Münster hinterher und verwickelt sie ins Gespräch.

„Kiss me jeje“, lautet die erste Zeile des Refrains, wie auch der Titel des auf Youtube eingestellten Songs. "Kiss me jeje" ist ein Liebeslied. „Jeje bedeutet langsam in meiner Sprache“, erklärt DaSnoop, in dessen Elternhaus Edo gesprochen wurde. Das Video wurde in Konstanz und in Villingen gedreht, nachdem ihn ein lokales Plattenlabel aus Villingen entdeckt hatte.

Der junge Mann lebt seit einem Monat in Rheinfelden

DaSnoop heißt im wirklichen Leben Lucky Omagbon und ist ein 18-jähriger Flüchtling aus Nigeria, aus der Hauptstadt Benin im Bundesstaat Edo. Sein Vater ist noch in Nigeria, seine Mutter und seine Schwester sind tot. Deutschland erreichte er im vergangenen Dezember und kam zunächst in eine Flüchtlingsunterkunft in Donaueschingen. In Rheinfelden ist DaSnoop erst seit rund einem Monat. „Ich habe schon in Nigeria Musik gemacht, meistens habe ich Fußball gespielt, aber ich habe entdeckt, dass ich ein musikalisches Talent habe“, erzählt er. Schon mit zwölf Jahren habe er im Fußballlager für seine Mannschaftskameraden gesungen, im Kirchenchor oder einfach in der Badewanne.

Pop mit Einflüssen aus Reggae und Rhythm and Blues

DaSnoop mag die sanften, betörenden Töne, Musik, die gute Laune macht. Er macht Pop mit Einflüssen aus Reggae und Rhythm and Blues. „Grundsätzlich mache ich Musik über das Leben und spreche über Liebe“, erklärt er auf Englisch. „Kiss me jeje is all about love.“ Er führt aus, dass es Weisheit brauche, um lieben zu können, dass man das von den Eltern lernen müsse. „Meine Botschaft ist auch, dass man nicht aus Habgier töten oder stehlen soll, seine Brüder nicht betrügen darf.“

Erfolg auf dem Youtube-Kanal

In Deutschland hat er schon eine ganze Reihe von Fans in Villingen und Donaueschingen, die ihm auch auf seinen Social-Media-Accounts folgen. „Jetzt haben sie die Musik auch hier gehört und das Video geteilt, das fängt jetzt sogar in Lörrach an“, meint DaSnoop mit einem gewissen Stolz. Bei Youtube ist für das Video von "Kiss me jeje" vermerkt, dass es schon 2100 Aufrufe gab. Das Video hat 144 Likes. In Donaueschingen hatte DaSnoop mit Caritas-Mitarbeitern gesprochen, die ihn zum Roten Kreuz brachten, welches dort ein Aufnahmestudio hat. Er konnte sich ausprobieren und trat auch in der Unterkunft auf.

Studioaufnahmen begeistern den Produzenten

Dann meldete sich der Produzent DekzBeatz vom Villinger Plattenlabel Artliner-Records und lud ihn zu Probeaufnahmen ein. Die Studioaufnahmen begeisterten den Produzenten, der eine Crew für das Video zusammenstellte und für die Aufnahme die Firma BTNFilms ins Boot holte. Für den Videodreh im September musste DaSnoop eine Kleinigkeit bezahlen, erzählt er, aber ansonsten sei er von allen großartig unterstützt worden.

Weitere Songs im Wasserwerk Lörrach aufgenommen

Mit dem Produzenten in Villingen hält er noch Kontakt, aber zur Zeit haben sie kein gemeinsames Projekt geplant. Dafür wurde er schon ins Wasserwerk in Lörrach mitgenommen, wo er weitere Songs aufnehmen konnte. „Ich habe einen Typ namens Nicco kennengelernt, der kennt sich mit dem Produzieren aus“, berichtet DaSnoop und kündigt an, dass es bald neue Videos von ihm gibt.

Ein Leben als Musiker ist Luckys großer Traum

„Ich möchte zur Schule gehen und zur Gesellschaft beitragen, ein gutes und rechtes Leben führen“, erklärt DaSnoop, der derzeit an ehrenamtlich organisierten Deutschkursen teilnimmt. Gerne würde er auch auf der Musikschule seinen Gesang verbessern oder ein Instrument lernen. Erfahrung hat er schon mit dem Keyboard und Drums. Ein Leben als Musiker wäre sein großer Traum. „Aber ich brauche die Hilfe von Plattenfirmen“, stellt er fest.

