von Roswitha Frey

Lebhaftes Treiben auf dem Platz, das Gerberviertel, Paläste, Gärten, Eselskarren: Tief eintauchen in das Alltagsleben in Marrakesch können die Besucher der Fotoausstellung in der Rheinfelder Rathausgalerie. Zehn Teilnehmer der VHS-Fotogruppe unter der Leitung von Dozentin Petra Böttcher zeigen in der Ausstellung des Kulturamts und der VHS Impressionen aus der marokkanischen Stadt.

Die Öffnungszeiten Die Ausstellung der VHS-Fotogruppe ist bis 8. Mai montags bis donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr und freitags von 8.30 bis 13 Uhr in der Rheinfelder Rathausgalerie zu sehen.

Wie Böttcher bei der gut besuchten Vernissage berichtete, reiste die Fotogruppe im Januar und November 2019 für jeweils fünf Tage nach Marrakesch. Die Teilnehmer mussten sich demnach erst einmal orientieren in dem „Gewimmel“ und „Gewusel“ der Altstadt. „Die Stative haben wir fast immer zu Hause gelassen“, beschrieb die Leiterin der Exkursion, wie sich die Fotografen aus der Region offen auf das bunte Leben, die Leute, die Natur, die Architektur und Märkte eingelassen haben. Aus 500 Bildern wurden die Arbeiten für die Schau ausgewählt. Facettenreich und vielfältig präsentieren sich darauf die Eindrücke aus Marrakesch.

Spezieller Humor

Böttcher stellte die Fotografen und deren charakteristische Werke vor. Erstmals in der Gruppe dabei ist Martin Dietsche aus Rheinfelden, der spontan aus dem Augenblick heraus Menschen fotografiert hat, Männer, die sich unterhalten, Frauen vor einer Holztür, ein Mann mit Esel. Die Bilder von Ina Teichert aus Rheinfelden seien „spontan und frisch fotografiert“, voll speziellem Humor. Sie hielt unter anderem das turbulente Treiben auf dem Markt fest. Markus Becker aus Zell zeigt das farbenprächtige Marrakesch in Aufnahmen von glänzenden Mosaiken in Palästen, aber auch einen Händler inmitten seiner bunten Teppiche.

Starke Kontraste

Die starken Kontraste im Stadtbild setzt Peter Heidecker aus Steinen in Szene: hier der gepflegte botanische Garten des Modeschöpfers Yves Saint Laurent mit Kakteen und Palmen, dort ein Gewürzhändler, ein Gerber, der in einer trüben Flüssigkeit steht, oder ein Schmied bei der Arbeit. Ausdrucksstarke Schwarz-weiß-Aufnahmen von Frauen und Männern in engen Gassen, beim Kochen und anderen Alltagstätigkeiten, zeigt Stefanie Röschke aus Zell, Menschen „mit Falten im Gewand und Gesicht“, wie es Böttcher nannte. Röschke hat einen wunderbaren Blick für das Flüchtige, Zufällige, Vorbeilaufende.

Wimmelbilder

Von Birgit Agostini aus Steinen sieht man Wimmelbilder, einen Panoramablick über das turbulente Gedränge auf dem größten Platz mit Ständen voller Handtaschen und Keramikteller. Einen Gegensatz dazu bilden ihre atmosphärischen Aufnahmen im nächtlichen, dunstigen Licht oder bei Sonnenuntergang. Stephan Männer aus Maulburg erzeugt mit geheimnisvollen Bildern vielfältige Assoziationen, sei es mit dem Mond über einer Kuppel, den Schattenfiguren oder einer Luftaufnahme aus dem Flugzeug.

Doppelbelichtungen

Als „leicht, luftig, träumerisch“ bezeichnet Böttcher die Aufnahmen von Susanne Kirschnek aus Freiburg, die mit Doppelbelichtungen arbeitet. Das verleiht ihren Momentaufnahmen von einem Eselsgespann oder dem Gewusel auf dem Platz einen speziellen Reiz. Experimentell, mystisch und verspielt wirken die Bilder von Juliane Vier aus Freiburg, die durch Doppelbelichtungen etwas Geheimnisvolles haben. Angelika Ehlers aus Staufen richtet ihren Fokus auf Alltagsszenen, einen Eseltreiber, einen Händler in der Tür, eine Frau vor der Synagoge.

Zahlreiche Katzen

Dass Marrakesch auch eine Stadt der Katzen ist, wird in lebhaften Aufnahmen der sich überall tummelnden Straßenkatzen deutlich. Kulturamtsleiter Claudius Beck verwies auf die Reihe von bisher neun Ausstellungen der Fotogruppe von Petra Böttcher im Rathaus, zuletzt mit Impressionen aus Venedig. VHS-Leiterin Stephanie Krentze hob das Engagement der Dozentin bei der Organisation der Reisen hervor, die immer perfekt vorbereitet seien. Bei marokkanischem Minztee und kulinarischen Spezialitäten ließen die Gäste die Marrakesch-Bilder auf sich wirken.