von Anna Uhlmann

Schwere Wolken ziehen über den Himmel, der Wind heult, es rauscht in den Bäumen, der Samstag ist ein stürmischer Tag. Doch das Rascheln kommt nicht nur vom Wind, der durch die Baumkronen pfeift; denn die DLRG sammelt Altpapier.

Im Stadtgebiet, in Warmbach und Nollingen

Im Stadtgebiet, in Warmbach und Nollingen sind die Mitglieder der Ortsgruppe Rheinfelden unterwegs. Aufgeteilt in Kleingruppen und erkennbar an Warnwesten in leuchtendem Gelb mit der Aufschrift „DLRG“ ziehen sie durch die Straßen und beladen die Ladeflächen ihrer Autos mit gebündelten Papierstapeln und Kartonagen. Wird der Stauraum im Kleintransporter zu knapp, geht es auf zum Fécampring, wo auf einem großen Parkplatz riesige Container darauf warten, befüllt zu werden.

Die Helfer arbeiten im Akkord

Im Akkord raffen die Helfer lose Altpapierstücke zusammen und tragen sie zum Behälter, befreien gebündelte Zeitschriften von Schnüren und sortieren nebenbei die Kartonage aus. Dabei ist das gar nicht so einfach: Immer wieder macht der Wind den Sammlern einen Strich durch die Rechnung und zerrt an den fest umklammerten Papierbündeln, weht lose Seiten wieder aus dem Container heraus oder bläst sie frech ins eigene Gesicht.

Alle Mitglieder packen bei der Aktion kräftig mit an. | Bild: Anna Uhlmann

Sie nehmen das schlechte Wetter mit Humor

Die Mitglieder der DLRG meistern die Wetterlage mit Humor. „Solange es nicht regnet, ist die Aktion eigentlich immer lustig und macht uns allen großen Spaß“, meint Silvia Wielath, die seit November 2017 das Amt der ersten Vorsitzenden der Ortsgruppe Rheinfelden ausübt. Bereits ab acht Uhr machen sich alle aktiven Mitglieder der DLRG an die Arbeit, die Jüngsten sind 14 Jahre alt.

Arbeitseinsatz stärkt den Kontakt der Mitglieder

„Wir teilen die Teams so ein, dass Jung und Alt zusammenarbeiten“, erzählt Wielath. „Man sieht als Jungmitglied also auch mal die erfahreneren Mitglieder. Auch krafttechnisch ist das sinnvoll, denn wir haben einige Kinder, die zu uns ins Training kommen und eigentlich noch gar kein Amt innehaben, aber schon mithelfen wollen. Außerdem hat man während des Sammelns viel Zeit zum Reden und Scherzen. Das stärkt den Kontakt und tut gut.“

DLRG sammelt schon seit 30 Jahren

Seit mehr als dreißig Jahren sammelt die DLRG bereits Altpapier, und das zwei Mal jährlich. Vor geraumer Zeit noch als einer von vielen Vereinen, mittlerweile nur noch neben den Jugendfeuerwehren aus Rheinfelden und Umgebung. Um die restlichen Ortsteile wie Karsau oder Minseln kümmern sich lokale Vereine, teilweise werden auch Papier-Bringsammlungen an Sammelstellen gemacht.

Früher 40 Tonnen, jetzt nur noch die Hälfte

Doch das Problem betrifft alle Vereine und wird an der Anzahl der vom DLRG für die Sammlung bestellten Großbehältnisse schnell deutlich. „Früher haben wir bei einer Aktion noch sechs bis sieben Container gefüllt, das waren um die 40 Tonnen Altpapier. Heute kommen wir gerade mal auf die Hälfte des Gewichts“, berichtete Stefan Trotta, der sich zusammen mit Helmut Weber und Michael Hofheinz auch um die Organisation der Sammlungen kümmert. Während die Zahl der Menschen, die Altpapier aufbewahren und an die Straße stellen, kontinuierlich sinke, bleibe der Aufwand der Gleiche: „Wir bestellen die Container, teilen die Gebiete und Gruppen zu, sorgen mittags für Verpflegung und organisieren Fahrzeuge für den Transport.“

Verein ist auf den Erlös angewiesen

Der Erlös der Sammlung fließt traditionell in die Vereinskasse der Ortsgruppe Rheinfelden. Bezahlt werden die Helfer nach Papiergewicht: Umso mehr Altpapier, desto besser. Als Verein ist die DLRG auf die Altpapiersammlung angewiesen, um etwa Einsatzmittel und Veranstaltungen zu finanzieren.

Nicht genug Platz, um Papier zu lagern

Im Zuge der Einführung der blauen Tonne sei die Menge an Altpapier jedoch merklich gesunken. „Die meisten werfen nicht nur Kartonage, sondern auch Papier in die Tonne“, so Wielath. „Natürlich gibt es Menschen, die alles aufbewahren und uns dann riesige Mengen an Papier übergeben, dafür sind wir wirklich dankbar. Viele sagen uns aber auch, dass sie nicht genug Platz haben, um ein halbes Jahr lang ihr Altpapier anzuhäufen.

Wunsch nach größerem Bewusstsein

Für die Zukunft wünschen wir uns einfach ein größeres Bewusstsein der Einwohner für die Wichtigkeit solcher Aktionen für Vereine wie die DLRG. Denn wenn jeder Haushalt nur ein bis zwei Wochen vor der Aktion anfangen würde zu sammeln, hätten wir Papier ohne Ende.“