Rheinfelden Finger der Musiker tanzen beim Jahreskonzert der Spielgemeinschaft Rheinfelden-Maulburg gekonnt über die Akkordeontasten

Die Spielgemeinschaft Akkordeon-Orchester Rheinfelden und Harmonika-Orchester Maulburg zeigte im Jahreskonzert die Vielseitigkeit ihres Instrumentes.

Die Hand erwartungsvoll auf den Tasten, warteten die 15 Musiker auf das Zeichen von Dirigentin Daniela Ruta, um mit zarten und vollen Klängen, mit bekannten Werken und Eigenkompositionen die Konzertbesucher zu erfreuen. Im Rahmen des Konzertes wurden langjährige Mitglieder geehrt, darunter Roland Fluri, der dem Orchester 1948 beigetreten ist.

Norbert Höllstin führte durch das Programm und erzählte den Konzertbesuchern spannende Hintergrundgeschichten. Zum Beispiel, dass das Instrument am Tag des Konzertes Geburtstag hatte. Das Patent zum Bau eines Musikinstrumentes namens „Accordion“ wurde am 6. Mai 1829 von Cyrril Demian in Wien angemeldet.

Eröffnet wurde das Programm mit der Filmmusik zu „Mission Impossible“ von Lalo Schifrin. Die schnelle und spannende Melodie entführte die Zuhörer sofort aus dem Alltag in eine Welt aus Klang und Erholung. Sehr klar im Rhythmus begeisterte die Spielgemeinschaft die Zuhörer mit modernen Werken von Queen und der Mannheimer Rockband The Flames.

Die Vielfältigkeit des Instrumentes zeigte die neue Komposition von Waldemar Lang und Hans-Günther Kölz „Like a river“. Von der ruhigen Quelle über wilde Stromschnellen und Wasserfälle geht die sechsminütige Wasserfahrt, bei der die Finger in atemberaubender Geschwindigkeit über die Tasten tanzen. Komponist, Arrangeur und Dozent Hans-Günther Kölz schrieb auch „Tarantella arrabiata“ mit spanischem Flair speziell für Akkordeon. Doch im abwechslungsreichen Programm war das nächste Stück ein Ausflug in die Klassik zu „La Serenade“, komponiert von Olivier Méta im 19. Jahrhundert für Violinen. Für dieses Werk und für das temperamentvolle Musikstück „Danzón No. 2“ von Arturo Marquez hatte Werner Nuß die Noten gestiftet.

Nach Duke Ellington wurde das Stück „Accordion Joe“ arrangiert, bei dem Hans-Günther Kölz selbst das Solo mit viel Schwung und Showeinsatz spielte. Der hohe musikalische Kunstgenuss unter der erfahrenen Leitung von Dirigentin Daniela Ruta erforderte natürlich einige Zugaben, bevor die Musiker die Bühne verlassen durften.

Im zweiten Teil des Konzertes entführte das ungewohnten Trio aus Akkordeon/Klavier (Hans-Günther Kölz), Saxophon (Matthias Anton) und Gesang (Anika Neipp) die Hörer in einen verrauchten und verruchten Jazzkeller. Die Sängerin verblüffte das Publikum mit „Love me like a man“ von Bonnie Raitt, sie ahmte eine Trompete nach, schnipste, variierte ihre Stimme virtuos, sang Italienisch, Englisch oder intonierte Vokale, um dann wieder ein Lied der brasilianischen Sängerin Tania Maria vorzutragen. Hans-Günther Kölz wechselte zwischen großen und kleinen Tasten, Matthias Anton spielte phänomenale Soli auf dem Saxophon. Der Höhepunkt war auch gleichzeitig der letzte Beitrag. „What a wonderful world“, der Titel von Louis Armstrong, der von der Schönheit der Welt erzählt. Das Publikum war begeistert von den drei Künstlern aus Trossingen.

Das Jahreskonzert wurde vom Verein auch genutzt, um langjährige Mitglieder im öffentlichen Rahmen zu ehren. Darüber werden wir noch gesondert berichten.