von Leony Stabla

Eine Gesellschaft ohne Ehrenamtliche ist kaum vorstellbar. Sie übernehmen Aufgaben, die für Hauptamtliche nicht zu leisten sind. Damit schließen sie Lücken im zwischenmenschlichen Bereich und bei der Organisation. Viele in Rheinfelden sind bereit, einen Beitrag zu einer sozialen Stadt zu leisten, doch kaum einer kennt die Vielfalt der Einsatzgebiete Ehrenamtlicher. Wir stellen in einer Reihe Freiwillige und ihre Motivation vor, heute: Frank Trotzki.

Die Erweiterung seines Wohnzimmers

Dass es in einer Stadt wie Rheinfelden ein Kino gibt, dass hielt Frank Trotzki immer für selbstverständlich. Durch die räumliche Nähe zu seinem Zuhause bezeichnete er das Ali-Kinocenter früher sogar liebevoll als die Erweiterung seines Wohnzimmers. Noch heute erinnert er sich an den allerersten Film, den im Kino in Steinen gesehen hat: „Der gestiefelte Kater“.

Sieben Mal "Pretty Woman"

Und seither sind Filme seine Leidenschaft. Sieben Mal hat er sich „Pretty Woman“ angesehen, bis er verstanden hat, dass es die Kameraführung ist, die ihn so sehr daran fasziniert hat. Auch, wenn er Filme heute mit anderen Augen anschaue, sei das Kinoprogramm das erste, das er studiert, wenn er eine andere Stadt besucht. „Doch plötzlich war es einfach zu“, erinnert sich Trotzki an den Moment, als er vor fünf Jahren von der Schließung des Ali-Kinocenters in der Zeitung las. „Ich dachte, das kann einfach nicht sein.“

Ein Dutzend Menschen machten mit

Kino ist für den Bausachverständigen ein Medium, das Menschen zusammenbringt, sie begeistert, aufrüttelt und bewegt. „Das darf im kulturellen Angebot Rheinfeldens nicht fehlen.“ Also tat er sich mit einem Dutzend Menschen zusammen, die das genauso sahen und gründete den Verein Stadtkino. Wohin die Reise des Vereins gehen sollte, war anfangs noch nicht so ganz klar, nur eines stand immer fest: Es muss weiterhin die Möglichkeit geben, gemeinsam Filme zu schauen.

Umfrage und Unterschriftenaktion

Nachdem das Rheinfelder Kino als Rheinflimmern umgebaut und neu eröffnet wurde, sah der Verein seine Zukunft in der Erweiterung des Filmangebots. Eine Umfrage und Unterschriftenaktion, an der sich rund 1200 Bürger beteiligt hatten, halfen dabei, herauszufinden, was sich die Kinobesucher neben dem normalen Kinobetrieb wünschen. Auch wenn diese Umfrage nun schon fast fünf Jahre her ist, sei sie noch immer hilfreich, denn man wolle dem Kino ja keine Konkurrenz machen, sondern das Angebot ergänzen.

Filmvorführungen sind ehrenamtlich

Entgegen mancher Meinung arbeiten das Kino Rheinflimmern und der Verein Stadtkino zwar gut zusammen, der Verein diene aber nicht der Finanzierung des Kinos. Die Filmvorführungen sind ehrenamtlich und gäben den Beteiligten „die tiefe innere Ruhe, das Richtige zu tun“, erläutert Trotzki.

Im Rheinflimmern und Pfarreizentrum

Heute tüftelt er an der Technik der mobilen Vorführausrüstung oder wälzt Filmzeitschriften, schaut Sendungen mit Filmkritiken und googelt nach Trailern, um einen Streifen für die regelmäßigen Veranstaltungen zu finden, die der Verein anbietet. Jeweils einmal im Monat zeigt der Verein einen Film im Kino Rheinflimmern und einen im Pfarreizentrum St. Josef. „Es gibt so viele Filme mit Tiefgang“, schwärmt der 58-Jährige und erinnert sich an „Hidden Figures“, einen Film, der in den vergangenen Jahren besonders gut ankam. „Wenn die Menschen mit Tränen in den Augen aus dem Filmsaal kommen und einem um den Hals fallen, dann weiß man, dass man alles richtig gemacht hat“, sagt Trotzki.

Vorführungen: Der Verein Stadtkino zeigt jeden zweiten Montag im Monat den „Film des Monats“ um 19.30 Uhr im katholischen Pfarreizentrum St. Josef (diesen Februar schon um 19 Uhr) und an jedem dritten Dienstag im Monat um 20 Uhr „Unseren Film“ im Kino Rheinflimmern.