von Roswitha Frey

Neue Sichtweisen möglich zu machen, verschiedene Kunstrichtungen einander gegenüberzustellen und einen Dialog anzustoßen, sei das Bestreben solcher Doppelausstellungen, sagte Nicole Aellig-Kurz bei der Vernissage am Sonntag.

Sie verwies auf die verbindenden Elemente in den Objekten, Grafiken und Installationen von Dorothee Pfeifer und der Malerei und den Zeichnungen von Holger Fitterer. Die Linie als Grundelement und die Natur als Inspirationsquelle ist beiden gemein. So hat Nicole Aellig-Kurz ein feines Gespür bewiesen, denn die Werke passen wunderbar zusammen. Näher in die Werke führte als Gastredner der Kunstwissenschaftler Arthur Mehlstäubler ein.

Filigrane Gebilde

Dorothee Pfeifer verwendet für ihre filigranen Objekte Alltagsgegenstände. Aus farbigen, verknoteten Bindern, Sackverschlüssen oder Rebbindedraht gestaltet sie zart verschlungene Geflechte, die wie fein verästelte Gewächse und organische Gebilde aus der Wand wachsen, in den Raum ausgreifen oder sich über die ganze Wand ausbreiten.

Auch luftig durchbrochene Blütenkörbe sind aus diesen Materialien entstanden. Von Pfeifer sieht man auch keramische Kokons, wabenartige Gebilde aus gerolltem Wellkarton, große schwarze Bodenblüten aus beschichteten Kartonageschnitten und fragil-luftige Konstruktionen aus Wattestäbchen.

Auch die Collagen und Pinselzeichnungen „Blätterwerk“ mit Pflanzenformen und transparentem Papier sind sensibel gestaltet. Beeindruckend ist im Eingang die neunteilige Wandinstallation „Erdung“ aus erdfarben beschichteten Kartonagen. Eine ganz besondere Ästhetik und Poesie geht von diesen Objekten aus.

Natur als Inspiration

Die Natur ist auch für Holger Fitterer die wesentliche Inspiration. Nicht als realistische und konkrete Abbildung, sondern über die Farben tauchen die Naturassoziationen in Fitterers abstrakten Acrylbildern auf. Durch die breiten Pinselspuren und übereinanderliegenden Schichten in Blau-, Grün-,

Türkis- und Gelbtönen und erdigen Brauntönen weckt der Maler Vorstellungen von Landschaft, Wald, Wasser und Lichtstimmungen.

Der sichtbare malerische Gestus in den breiten Farbbahnen erzeugt Tiefe und Suggestionskraft in diesen abstrakten Farblandschaften. Auch in Fitterers Kohle- und Bleistiftzeichnungen stellen sich Naturanklänge ein, durch die kraftvollen Linien, die an Zweige denken lassen. Die schwarzen Linien und aufstrebenden Striche erinnern auch an Graphisches, an architektonische Gebilde, an das Verschachtelte von Städten.

Die Ausstellung im Haus Salmegg ist bis 19. April zu sehen, samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr sowie am Ostermontag, 13. April. Am Sonntag, 19. April, 15 Uhr, gibt es ein Künstlergespräch.