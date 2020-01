von Rolf Reissmann

Wie in jedem Jahr fand die erste Versammlung einer Feuerwehr-Abteilung am Hochrhein in Dossenbach statt. Die 29 aktiven Kameraden blickten auf ein Jahr mit wenigen Einsätzen zurück. Nur zweimal gab es Feueralarm, dagegen aber zahlreiche Einsätze für technische Hilfeleistungen. So rückte die Feuerwehr allein fünf mal nach Unwetterschäden aus, auch für eine Rheinrettung und eine Tierrettung. Die Entwicklung der vergangenen Jahre, dass Brandeinsätze weniger, technische Hilfen aber mehr werden, setzte sich fort.

Lob für Einsatz

Kommandant Markus Kiefer hob in seinem Bericht vor allem den enormen Einsatz jener neun Kameraden hervor, die sich aktiv auf die Prüfung zum Leistungsabzeichen in Gold vorbereiteten, allesamt errangen sie diese Anerkennung. Dabei wurden vor allem Kenntnisse und Fähigkeiten in der Brandbekämpfung, bei der Rettung von Menschen und in der technischen Hilfeleistungen geprüft. „Für unsere Feuerwehr bringt diese erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung einen enormen Qualifikationsschub,“ lobte Kiefer.

Die Abteilung Die Dossenbacher Feuerwehr besteht aus 29 aktiven Kameraden. Kommandant ist Markus Kiefer. im kommenden Jahr feiert die Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen.

Mit 19 zusätzlichen Proben bereiteten sich die Kameraden darauf vor. In diesem Zusammenhang würdigte er auch das große Engagement seines Stellvertreters Manuel Benz. Er habe mit seinen umfassenden Kenntnissen das Training geleitet und keinen Aufwand gescheut, die Teilnehmer an der Prüfung darauf vorzubereiten. Manuel Benz gehört seit dem Jahr 2002 der Freiwilligen Feuerwehr an, begann seine Laufbahn in der Jugendfeuerwehr. Seit zwölf Jahren arbeitet er als Gerätewart und absolvierte dazu eine spezielle Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Damit trägt er die Verantwortung für fachgerechte Wartung der gesamten Einsatztechnik, wozu auch die Atemschutzgeräte gehören. Kiefer bedankte sich bei den Kameraden auch dafür, dass sie oftmals unaufgefordert eigene Technik mitbringen, um anstehende Aufgaben besser zu lösen, das reiche bis zu Traktoren. Zum Beispiel stelle bei Festen, die die Feuerwehr veranstaltet, Jürgen Nass seine Lautsprecheranlage zur Verfügung.

Neues Mitglied begrüßt

Markus Kiefer begrüßte Marco Wietzorek, den Kommandanten der Werksfeuerwehr bei Evonik Rheinfelden, als neues Mitglied. Da er nun in Dossenbach wohnt, möchte er seine umfangreichen Kenntnisse auch hier gerne mit einbringen. Alle Kameraden sind nun aufgefordert, bei den Vorbereitungen auf das Jubiläum im kommenden Jahr mitzuwirken und Ideen dafür einzubringen. 2021 besteht die Dossenbacher Feuerwehr seit 150 Jahren.