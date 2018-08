von SK

Eine 37-jährige Frau wandte sich am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr hilfesuchend an die Polizei, da sich ihr zwei Jahre altes Söhnchen im Auto eingeschlossen hatte und die Fahrzeugschlüssel im Auto waren. Sofort rückte eine Streife auf den genannten Parkplatz in der Kapuzinerstraße aus und fand den Sachverhalt bestätigt.

Die Beamten versuchten, den Kleinen mit Gummibärchen und ferngesteuertem Auto dazu zu bringen, das Auto zu entriegeln und zu öffnen. Leider vergeblich. Zunächst stand das Auto zwar im Schatten, doch nach längerem erfolglosem Zureden durch die Ordnungshüter bei hochsommerlichen Temperaturen musste durch die hinzugezogene Feuerwehr die Autoscheibe eingeschlagen werden. Nach kurzer medizinischer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort konnte der Kleine wohlbehalten wieder seiner Mutter übergeben werden.

