Schwörstadt Feuerwehr Schwörstadt ehrt verdiente Kameraden

Kommandant Daniel Ebi zeichnet langjährige Wehrmänner aus und blickt auf eine arbeitsreiches Jahr 2017 zurück. Neuer Gerätewagen steht auf der Wunschliste

Auf ein erfolgreiches und arbeitsreiches Jahr blickte die Feuerwehr mit ihren Abteilungen Schwörstadt und Dossenbach bei der Hauptversammlung zurück. Die Wehr war zwar von größeren Einsätzen verschont worden, die Aktiven waren dennoch gefordert gewesen. Kommandant Daniel Ebi und sein Stellvertreter Marcus Kiefer zählten insgesamt 23 verschiedene Einsätze, bei denen die Einsatzkräfte ihr in zahlreichen Übungen erlangtes Können einsetzen mussten.

Auf der Wunschliste der Feuerwehr steht, ein 36 Jahres altes Löschfahrzeug durch einen neuen Gerätewagen Logistik mit einer Beladung zur Wasserförderung zu ersetzen. Mit viel zeitlichem Aufwand hat die Wehr ein Fahrzeugkonzept erarbeitet und einen Zuschuss beantragt. Hier hofft die Wehr auf einen positiven Bescheid. „Dringend nötig wäre es“, so Kommandant Ebi.

Die Schriftührer Kai Kedzierski und Markus Philipp nannten im Bericht beachtliche 132 verschieden Termine. Neben Einsätzen gab es Arbeitsleistungen, Besprechungen, kameradschaftliche und gesellschaftliche Termine. „Mit den Übungen kommen wir auf ein beachtliches Pensum von rund 150 Terminen, sprich die Feuerwehr ist rund dreimal in der Woche unterwegs“, so das Resümee von Ebi.

Auch Jugendwart Daniel Philipp konnte auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Die neu gegründete Kinderfeuerwehr hat sich zu einem vollen Erfolg entwickelt. Neben 20 Übungsabenden, bei denen die Feuerwehrarbeit näher gebracht, auch gemeinsam gespielt wurde, gab es drei gemeinsame Ausflüge. Weiter wurden die gelben Säcke verteilt und Weihnachtsbäume gesammelt, um Geld für die Jugendarbeit zu erwirtschaften. Besonders stolz war man hier auf den Probenbesuch mit 85 Prozent. „Das ist so ziemlich das Wichtigste was wir tun können, jetzt müssen wir schauen, die Kinder auch bis zum Erwachsenenalter bei der Stange zu halten“, lobte Ebi die Arbeit. Kassierer Oliver Grether und Paul Burart bilanzierten in den Kameradschaftskassen einen ausgeglichen Haushalt.

Besonders erfreulich war der Eintritt von fünf neuen Mitgliedern in die Feuerwehr, die per Handschlag in die Einsatzabteilung aufgenommen wurden, davon sind zwei Quereinsteiger, die bisher nichts mit der Feuerwehrarbeit zu tun hatten.

Lob für die großartige Arbeit der Feuerwehr gab es von den Vertretern von benachbarten Feuerwehren. Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat dankte für die Leistung, sowie den Familien und Arbeitgebern für deren Unterstützung. Weiter hoffte auch sie auf einen positiven Bescheid für das neue Fahrzeug.

Verdiente Wehrleute wurden geehrt: Holger Meyer, Heiko und Oliver Grether für 25 Jahre, Jörg Grether für 30 Jahre, Peter Philipp für 40 Jahre sowie Arndt Schönauer für 50 Jahre. Philipp wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Zum Verein

Die Feuerwehr Schwörstadt besteht aus 101 Mitgliedern (61 in Schwörstadt, 40 in Dossenbach), davon sind 60 Aktive, 16 Jugendfeuerwehrleute und 25 in der Altersabteilung. Kommandant ist Daniel Ebi, Kontakt, per E-Mail (post@ff-schwoerstadt.de).

Informationen im Internet:www.ff-schwoerstadt.de