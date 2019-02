von Rolf Reißmann

„Ein gewöhnliches Feuerwehrjahr war 2018 für die Abteilung Nollingen.“ So begann Kommandant Rudi Streule seinen Jahresbericht in der Hauptversammlung. Wobei er schnell auf Besonderheiten hinwies. Von den insgesamt 34 Einsätzen waren neun Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen und fünf so genannte blinde Fehlalarme. Das ist ein hoher Anteil, den er besonders auch mit dem Hinweis auf die Freistellung der Kameraden durch die Arbeitgeber hervorhob.

Technische Hilfeleistungen dominieren

Für nichts vom Arbeitsplatz weg gerufen zu werden, ist eben keine erfreuliche Situation. Unter den ernsthaften Einsätzen dominierten wieder einmal die technischen Hilfeleistungen, zum Beispiel mit der schnellen Ausleuchtung eines Landeplatzes für einen Rettungshubschrauber oder bei Gasgeruch in einer Baugrube. Am spektakulärsten war wohl der Einsatz beim abgestürzten Motorsegler nahe des Tierheims. Ein Glück, dass die beiden Insassen des kleinen Flugzeuges nur leicht verletzt waren. Feuer gab es vier Mal, und zwar bei drei Kleinbränden und einem Mittelbrand, so zum Beispiel bei Mobiliar auf einem Balkon.

Bäume zersägen ist Sache der Grundstückseigentümer

Noch einmal kam Streule auf die technischen Hilfeleistungen zu sprechen. Als die Winterstürme einige Bäume umlegten, erwarteten einige Grundstückseigentümer, dass die Feuerwehr gleich den gesamten Baum auf dem Grundstück mit zerlegt. „Doch das fällt nicht in den Aufgabenbereich der kommunalen Feuerwehr. Allein jene Teile, die öffentliche Verkehrswege blockieren, sind von der Feuerwehr aufzuarbeiten, der Rest ist dann Angelegenheit der jeweiligen Besitzer“, erklärte der Kommandant.

Über 19 Kilometer Schläuche bearbeitet

Mit ihrer Schlauchwasch- und Prüfanlage erbrachten die Nollinger Abteilung wieder eine nützliche Dienstleistung für die gesamte Rheinfelder Feuerwehr. Über 19 Kilometer Schläuche wurden bearbeitet, das waren drei Kilometer mehr als in Jahr zuvor. Dabei wurden 40 defekte Schläuche aussortiert.

Kameraden besuchen zehn Fortbildungslehrgänge

Höchst erfreulich ist die erfolgreiche Weiterbildung. Zehn Lehrgänge wurden von den Kameraden in Nollingen besucht, einige Teilnehmer waren gleich mehrfach dafür unterwegs. Als eine besondere, aber sehr nachhaltige Weiterbildung bewertete Streule den Partnertag bei der Feuerwehr im schweizerischen Bremgarten. Die Rettungsflugorganisation Rega hatte eingeladen, um die Zusammenarbeit mit Hubschrauberbesatzungen zu vermitteln, wenn diese an ungewöhnlichen Orten landen müssen.

Erfolgreiches Jahr für Jugendgruppe

Auf ein sehr erfolgreiches Jahr konnte auch die Jugendgruppe zurückblicken. In den Sommermonaten kommt die Gruppe wöchentlich zusammen, sonst alle 14 Tage. Höhepunkt der Ausbildung war die gemeinsame Probe mit der Aktivmannschaft, bei der dann junge und ältere Kameraden zusammen Aufgaben lösen mussten. Im Juli hatte die Nollinger Jugendfeuerwehr anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens zu einem Spielfest eingeladen. 27 Gruppen aus dem gesamten Landkreis waren gekommen und ermittelten in zehn Einzelwettbewerben jeweils die Besten. Selbstverständlich hatten die Jugendlichen auch an gemeinsamen Veranstaltungen ihre Freude, die nicht so anstrengend waren. So reisten sie ins Technikmuseum Sinsheim. Ein Jugendlicher konnte in die Aktivmannschaft wechseln.

Lob auch von der Nollinger Schule

Marc Thoma, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Rheinfelden bedankte sich bei den Nollinger Kameraden für ihren Einsatz. „Alles, was Nollingen anpackt, hat Hand und Fuß“, lobte er. Besonders in den Fachbereichen Ausbildung, Messtrupp und Maschinisten trage diese Abteilung zur Stärkung der Gesamtfeuerwehr der Stadt bei. Ein Lob gab es auch von der Nollinger Schule. Alljährlich verbringen die Viertklässler einen Tag bei der Feuerwehr, dies ist stets ein außergewöhnliches Erlebnis für die Kinder. Insgesamt also können die Kameraden zufrieden auf das 154. Jahr der Nollinger Feuerwehr zurückblicken.