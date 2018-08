von Elena Borchers

Ob Stadtfest, Messe oder Grillfeier – bei Veranstaltungen, an denen gegessen und getrunken wird, fällt häufig viel Müll an. Meistens ist dieser aus Plastik und damit besonders umweltschädlich. Das muss aber nicht sein. Wenn schon Einweg, gibt es längt nämlich umweltfreundlichere Alternativen. Am nachhaltigsten ist laut BUND aber nach wie vor der gute alte Keramikteller. Leider bedeutet besser für die Umwelt oft auch teurer. Dennoch hat sich die Mentalität in Sachen Wegwerfgeschirr gewandelt, wie eine Umfrage bei Veranstaltern zeigt.

Das Grillfest: Ein aktuelles Beispiel ist das Sommergrillfest der Flyburg Hexen Nollingen. In diesem Jahr kam dabei zum ersten Mal kein Plastik-Einweggeschirr, sondern solches aus Palmenblättern zum Einsatz. Kostümwart Stefan Kramberg hatte die Idee dazu. „Einzelne Personen können etwas bewirken, aber die Effizienz kommt doch erst mit der Menge, und daher wollen wir als Verein ein Zeichen setzen“, sagt Kramberg, der das Öko-Geschirr zuvor schon privat getestet hatte. Es wird aus heruntergefallenen Palmenblättern hergestellt und ist biologisch abbaubar. Bruder Markus Kramberg, Vorsitzender der Flyburg Hexen, und die restlichen Mitglieder fanden die Idee super. Allerdings mussten sie dafür ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. „Für das Bio-Geschirr haben wir rund 30 Prozent mehr gezahlt als für das aus Plastik“, schätzt Kramberg. Aber das war es ihm wert.

Das Musikfestival: Eines der größten Musikfestivals in Rheinfelden ist die Rheingaudi. Allein beim jüngsten Festivalwochenede im Juni tummelten sich rund 4000 Besucher auf den Tutti Kiesi Festplatz. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad waren diese natürlich durstig. Plastikmüll ist laut den Veranstaltern Frank Räuber und Martin Schmähling jedoch kaum ein Thema. Einzig die kleinen „Shot"-Gläschen für Hochprozentiges bestünden aus „Wegwerf"-Plastik, ansonsten gaben die Getränkestände Mehrwegbecher heraus. Ein Pfand soll sicherstellen, dass die Besucher diese auch wieder zurückbringen. Andere Getränke werden in PET-Flaschen gereicht, im VIP-Bereich gibt es sogar Gläser. Die Wurst wurde im Brötchen serviert, einzig bei den Käsespätzle habe es Einwegteller gegeben, so die Veranstalter.

Das Stadtfest: Das Trottoirfest, das gerade zu Ende gegangen ist, ist eines der traditionsreichsten Stadtfeste Rheinfeldens und hat im vergangenen Jahr sein 50-Jähriges Jubiläum gefeiert. Plastikgeschirr ist auch hier laut dem Vorsitzenden des Trottoirfestvereins Thomas Schmiederer kein Thema – zumindest ist es keines mehr. „Wir benutzen schon seit vielen, vielen Jahren Mehrweggeschirr." Sein Vorgänger Gustav Fischer erinnert sich noch an die Umumstellung vor mindestens 15 Jahren. Zwar hätte diese einen großen Aufwand bedeutet, dennoch hätten alle beteiligten Vereine bereitwillig mitgezogen. „Wir waren Vorreiter", so Fischer. Bei einem Gang über die Festmeile wird dann aber klar, dass es ganz ohne Plastik leider doch nicht geht. Ein kleiner Stand etwa, der Kaffee und Cocktails anbietet, serviert jedes Getränk in einem Wegwerf-Plastikbecher, auch wenn es direkt vor Ort getrunken wurde.

Die großen Märkte: Regelmäßig finden auf Schloss Beuggen große Messen und Märkten wie etwa die Diga-Messe statt. Veranstalter ist die Firma Süma Maier, die mit dem Gewerbeverein etwa auch das Rheinfelder Cityfest organisiert. Das Thema Plastik- und Pappgeschirr sowie Müll im Allgemeinen ist für Geschäftsführer Dieter Maier definitiv ein Thema, das er durchaus auch selbstkritisch betrachtet. „Ich ärgere mich immer selbst, wie viel Müll bei vielen Veranstaltungen anfällt", sagt er. Beim vergangenen Cityfest etwa seien 2,8 Tonnen (inklusive dem Müll aus den städtischen Mülleimern) zusammengekommen. „Das ist gegen meine Überzeugung", sagt Maier. Zwar wünsche er sich, dass mehr getan werde, oft scheitere dies aber an den Kosten. Bei der Gartenmesse etwa seien alle Caterer verpflichtet worden, Mehrweggeschirr zu verwenden. In der Bogenhalle habe es nur Keramikgeschirr geben. Das bedeutet aber auch viel Aufwand. So braucht es teure Spülmaschinen und auch die Kosten für Strom und Wasser sind hoch. Bei kleineren Veranstaltungen sei das oft kaum möglich. „Das Optimum ist sicherlich noch nicht erreicht", so Maier.

Das sagt der BUND: Uli Faigle, Geschäftsführer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Regionalverband Hochrhein, würde sich für die Feste und Messen in Rheinfelden ein durchgehendes Konzept wünschen. „Viele Städte schreiben bei allen Veranstaltungen Mehrweggeschirr vor, das funktioniert ganz gut", berichtet er. Auch Vereinen sollten sich daran halten. Für Faigle ist der gute alte Keramikteller noch immer am besten. Zwar hinterlasse auch dieser, durch Herstellung, Strom- und Wasserverbauch beim Waschen, einen ökologischen Fußabdruck, dieser sei aber deutlich geringer als der von Einweggeschirr, egal aus welchem Material.

