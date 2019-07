von Danielle Hirschberger

Flyer sind im Umlauf und Plakate werden aufgehängt, um auf das Ferienprogramm von Spieldorf Herten aufmerksam zu machen. Der stilisierte schwarze Rabe breitet die Flügel über ein abwechslungsreiches Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien aus. Zehn ehrenamtliche Helfer um Teamleiterin Eva Eckerlin lassen in den Sommerferien keine Langeweile aufkommen. Höhepunkt wird die offene Woche mit Thema Zirkus Ende August sein.

Kinder verteilen die Flyer voller Eifer an den Schulen von Herten, Degerfelden, Warmbach und der Karl-Rolfus-Schule, auch viele Häuser im Ortskern werden bedacht. Diese Kinder haben bereits in den vergangenen Jahren am Ferienprogramm teilgenommen, sie freuen sich schon jetzt auf die neuen Aktionen. Zum Beispiel auf den Tag, an dem die Kinder zusammen kochen. „Wir haben letztes Jahr Nudeln mit Fischstäbchen gekocht“ erzählt ein Mädchen „und wir haben Kuchen gebacken!“ Salat oder Gemüse steht nicht unbedingt auf dem Speiseplan. Die Kinder werden in kleine Gruppen eingeteilt, schreiben eine Einkaufsliste, kaufen ein und bereiten das Essen vor. Spannend, was dann zum Mittagessen für die ganze Feriengruppe serviert wird.

Dieses Angebot findet dank guter Zusammenarbeit mit dem St. Josefshaus in dessen Haus Elisabeth statt. Im Domizil des Spieldorfes Herten, im Haus Rabenfels, gibt es keine Küche und keine Toiletten für die Kinder. Das verlangt immer wieder Flexibilität und Improvisation. Besonders seit die Stadt das Ausweichquartier TUS Halle gesperrt hat. Doch für die offene Zirkuswoche auf der TUS-Wiese darf der Verein die Toiletten nutzen, darüber sind die ehrenamtlichen Helfer froh.

Mit Diabolo, Einrädern, Matten oder Akrobatikbändern können die Kinder Zirkusluft schnuppern. Der Bauwagen wird zur TuS-Wiese gebracht, das Sternenzelt aufgebaut. „Für diesen Bereich werden noch Helfer gesucht“, informierte Eva Eckerlin „ Jugendliche, die sich bereit erklären zu helfen, erhalten auch ein Taschengeld!“ Im Ferienprogramm des Spieldorfes werden auch aktuelle Themen aufgegriffen. Es wird im Dorf Müll beseitigt und geschaut, wo es betroffene Stellen gibt. Ein Waldtag führt in die Natur, ein Besuch des Tierheims Rheinfelden macht auf die Situation der Tiere aufmerksam. Das Jugendrotkreuz Herten zeigt an Puppen lebensrettende Maßnahmen, die alle üben können.

Der Auftakt ist jedes Jahr am letzten Schultag eine Disco, die „School is out Disco!“ Dieses Jahr wird es unter erschwerten Umständen eine Open Air Veranstaltung auf der Wiese neben dem Haus Rabenfels, da sie ohne fließendes Wasser und ohne Sanitäranlagen ablaufen muss. „Wir haben einen DJ, Chips, Getränke, Spiele oder Tanzgruppen, das wird ein toller Abend“ schwärmt ein Junge voller Vorfreude. „Wir sind flexibel“, meint Eva Eckerlin lachend dazu. Die Disco findet am 26. Juli von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt.

Anmeldungen im Internet unter:

www.unser-ferienprogramm.de/Rheinfelden oder per E-Mail (Ferienprogramm2019@web.de)