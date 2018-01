Rheinfelden. Fasnachtsfeuer im Fokus: Mindestabstand zum Wald muss eingehalten werden

Kurz vor Beginn der fünften Jahreszeit gibt es Aufregung um die Fasnachtsfeuer in Rheinfelden. Was die betroffenen Cliquen, die Stadtverwaltung und der Revierförster dazu sagen, erfahren Sie hier.

Rheinfelden – Als einen Sturm im Wasserglas bezeichnet Stadtkämmerer Udo Düssel die Aufregung ums Fasnachtsfeuer der Berggeister Nollingen. Die Clique hatte am Montag der Redaktion gemeldet, dass sie ihr Feuer nicht mehr am gewohnten Platz anzünden dürfe, weil sie den Mindestabstand zum Wald nicht einhalte. Die Schelte für die Stadt, besonders in den sozialen Netzwerken, ließ nicht lange auf sich warten. Und das Narrennest Degerfelden hat bereits Konsequenzen gezogen.

Seit Jahrzehnten schreibt das Landeswaldgesetz vor, dass Feuer nicht in der Nähe des Waldes angezündet werden dürfen und ein Abstand von mindestens hundert Metern eingehalten werde muss. Ebenfalls seit Jahrzehnten – genauer gesagt in diesem Jahr zum 59. Mal – brennt zum Beispiel das Narrennest Degerfelden im Rainhauweg sein Fasnachtsfeuer ab. „Keine 40 Meter vom Wald entfernt“, wie Vorsitzender Jürgen Schenkel auf Nachfrage erklärt. Gestört habe das bislang niemanden.

Im vergangenen November hatte die Stadtkämmerei im Auftrag des Forstamtes einen Brief an alle Ortsvorsteher geschrieben. „Da Nollingen keinen Ortschaftsrat hat, ging das Schreiben an den Oberzunftmeister Michael Birlin“, so Düssel. Darin wurde auf das Landeswaldgesetz verwiesen und die Ortsverwaltungen gebeten, die jeweiligen Cliquen zu informieren. Reaktionen seien ausgeblieben. Schenkel allerdings hat angerufen, weil ihn das Schreiben „leicht verwundert“ habe. Denn eine Genehmigung fürs Feuer habe das Narrennest nie gebraucht, lediglich eine Schankgenehmigung.

„Wir genehmigen auch keine Feuer“, betont Düssel am Dienstag. Manche der Fasnachtsfeuer würden schließlich auf privatem Grund angezündet. „Aber das Landeswaldgesetz gilt auch hier“, so Düssel. Das Forstamt könnte jeden Verstoß zur Anzeige bringen, was auch Bußgelder nach sich ziehe – das wolle man aber gar nicht. „Deshalb haben wir diesen diplomatischen Weg gewählt“, so Düssel.

Dass die Stadt nun genauer auf die Fasnachtsfeuer blickt, und nicht mehr „ein bis zwei Augen zudrückt“, hat laut Gerd Fricker mehrere Gründe. Zum einen sei der Wald im Februar durch den Klimawandel häufig sehr trocken. Zum anderen gebe es durch das Eschentriebsterben auch viel totes Holz im Wald.

„Wenn da ein Funke reinfliegt, brennt das wie Zunder“, so Fricker. Auch hätte sich mit den Jahren ein regelrechter Wettstreit entwickelt, welches Feuer am höchsten und am besten brennt. Doch nicht nur die brennenden Feuer beschäftigen Fricker, sondern auch deren Reste. „Es gibt Veranstalter, die kippen die Asche in den Wald.“ Dieses Verhalten sei schlicht rücksichtslos und nicht mit Tradition oder Brauchtum zu rechtfertigen. Im Übrigen, so Fricker, gehen die Fasnachtsfeuer auf einen heidnischen Brauch zurück. „Aber damals waren die Türen eben noch nicht mit Ölfarbe lackiert“, so Fricker trocken. Diese sei pures Gift und die Asche mitnichten ökologisch.

Zudem fände er in den Resten auch immer Nägel oder anderes Metall sowie weiteren Müll. „Das hat im Wald nichts zu suchen.“ Wer Abfall im Wald ablade, mache sich strafbar. Bislang habe das Forstamt auch in diesen Fällen darauf verzichtet, gleich eine Anzeige zu stellen. „Wir informieren die Ortsverwaltungen. Die gehen dann auf die Cliquen zu und bitten sie, die Reste wieder wegzuräumen“, so Fricker weiter.

Das Narrennest Degerfelden wird sein Feuer jedenfalls nicht am gewohnten Platz anzünden. „Wir können zum Glück ausweichen und gehen etwa 400 Meter weiter hoch.“ Dort befinde sich eine freie Fläche, auf die das Narrennest vor einigen Jahren schon mal ausgewichen ist. „Aber die Leute haben sich dann beschwert, weil sie weiter laufen mussten“, so Schenkel. Also sei man wieder an den ursprünglichen Platz zurückgekehrt.

Dieser sei nun aber nicht mehr tragbar. „Wenn jetzt was passieren sollte, was in den letzten Jahrzehnten nie der Fall war, dann wäre das ja Vorsatz. Und ich als Vorsitzender haftbar“, so der Narrennest-Chef. Und das Risiko wolle er bestimmt nicht eingehen.