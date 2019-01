von Boris Burkhardt

Herr Birlin, in diesem Jahr gibt es die fünftlängste mögliche Fasnacht; trotzdem legen die Rheinfelder Narren schon am kommenden Samstag los. Warum die Eile?

Wir haben in der Narrenzunft beschlossen, den Termin des Piratenballs der Guggenmusik D’Maximale künftig am Samstag nach dem Dreikönigstag zu legen, falls dieser nicht selbst ein Samstag ist. Am selben Tag findet nun am frühen Abend auch der Ordensempfang statt, eine interne Veranstaltung, bei dem verdiente Rheinfelder Narren Auszeichnungen des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) erhalten.

Die Veranstaltungen finden erstmals im Campus statt. Ist das ein zukünftiger Ort für die Fasnacht?

Der Ordensempfang fand bereits 2018 dort statt. Aber der Piratenball und auch der Latschariball am Schmutzige Dunnschtig finden dort erstmals statt. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt begrüßt die Nutzung des Campus so sehr wie wir.

Die Zunftabende finden wie gewohnt statt?

Ja, am 15. und 16. Februar im Bürgersaal. Vorverkauf ist ab dem 2. Februar, 7.30 Uhr, wie immer bei unserem Ehrenoberzunftmeister Wilfried Markus. Es wird einige neue Akteure geben; alle alten sind aber noch dabei. Wir haben uns dieses Jahr für die Tanzkapelle Zitlos aus Schopfheim entschieden: Sie wird den Abend begleiten und nach dem Programm zum Tanz aufspielen.

In welche Richtung verläuft der große Umzug am Fasnachtssunntig, 3. März?

Wie gewohnt von der Schweiz nach Deutschland. Die Gegenrichtung war ein einmaliger Versuch, von dem wir wieder abgekommen sind. Erstmals müssen unsere Mitglieder den Ordnungsdienst ohne die Freiwillige Feuerwehr übernehmen. Dafür habe ich Verständnis: Die Feuerwehrleute haben keine Lust mehr, sich von zunehmend aggressiven Autofahrern anpöbeln zu lassen, die keine Geduld mehr für die nötigen Absperrungen vor, während und nach dem Umzug aufbringen. Zum Glück haben wir noch 900 tatkräftige Mitglieder. Die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Werkhof ist aber ausgezeichnet. Für mich hat oberste Priorität, dass die Fasnacht unfallfrei und ohne Gewalt abläuft.

Apropos Unfall: Der „Heilbronner Hexenkessel-Prozess“ ging durch die Medien. Müssen Sie in Rheinfelden ähnliches befürchten?

Nein. Es gibt allerdings einige Themen, über die wir immer wieder mit den Cliquen sprechen müssen, zum Beispiel das Verbot der Nebelkerzen. Für den Umzug haben wir die Cliquen auch gebeten, auf überlaute Musik zu verzichten. Mir ist es wichtig, dass die Narren ihr Kostüm ausspielen und eigene Musik machen.

Welche Termine für die Narrenzunft liegen sonst noch an?

Am 17. Februar sind wir in Bad Säckingen beim Narrentreffen der Waldstädte, das wir selbst 2017 organisierten. Außerdem sind große Abordnungen am 20. Januar in Stein am Rhein und am 27. Januar beim Jubiläumsumzug in Schuttern bei Lahr.

In den Ortsteilen finden die üblichen Veranstaltungen statt? Gibt es Jubiläen?

Mir sind keine Jubiläen bekannt. In Herten, Degerfelden, Eichsel, Nollingen, Warmbach und Minseln gibt es die regelmäßigen Veranstaltungen, die im Narrenfahrplan auf unserer Internetseite zusammengetragen sind.

Sie selbst sind bei den Klingentalwichtel Degerfelden verwurzelt. Spüren Sie da noch eine Verbundenheit?

Die ist auf jeden Fall da. Mein Herz hängt noch immer an den Klingentalwichteln. Mir gefällt es, wie viele junge Menschen sich dort engagieren. Viele von ihnen kannte ich schon im Kinderwagen. Aber als Oberzunftmeister bin ich natürlich für alle Cliquen und Ortsteile da; und wir Zunftmeister sind auch bemüht, an möglichst jeder Veranstaltung vertreten zu sein. Wenn es aber zum Beispiel Ehrungen gibt, haben diese natürlich Priorität.

Karsau ist immer außen vor. Warum sind die dortigen Veranstaltungen nicht im Narrenfahrplan?

Die Interessierten wissen, dass Karsau nicht zur Narrenzunft gehört und Mitglied im Verband Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) ist. Aber tatsächlich ist es mein Wunsch, die Karsauer Veranstaltungen ab 2020 in unseren Narrenfahrplan aufzunehmen. Auch gibt es bisher keine Karsauer Fasnachtsutensilien im Museum im Wasserturm, was ich sehr schade finde. Aber wir haben ein gutes Verhältnis miteinander und besuchen uns ja regelmäßig an den Veranstaltungen.

Gab es in jüngster Zeit eigentlich Nachwuchs an Cliquen?

Es gibt einige Neugründungen „wilder“ Cliquen wie die Gelke-Hexe Eichsel, die Steibruchhexe Nollingen und die Schlösslihexe Minseln. Sie sind in der Fasnacht im Dorf aktiv und dürfen auch an unserem Umzug mitlaufen. Aber Mitglieder der Narrenzunft können sie nicht mehr werden; wir haben nach den Sankt-Anna-Loch-Teufeln 2011 einen Aufnahmestopp verfügt.