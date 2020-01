von Petra Wunderle

13 Teams haben am Samstag in der Fecamphalle vier Stunden lang um den Sieg beziehungsweise Tore gekämpft, der FSV Rheinfelden hatte zum siebten Dieter-Albrecht-Gedächtnisturnier geladen. Am Schluss standen die beiden Sieger fest: Bei den Ü-35 durften die Sportler des FSV als erste aufs Siegertreppchen steigen, sie konnten den Wanderpokal vom letztjährigen Sieger, dem SV Schwörstadt, übernehmen. Die All-Stars durften den Wanderpokal behalten, sie sicherten sich im zweiten Jahr hintereinander den ersten Platz Ü-50.

Gute Stimmung

Punkt 16 Uhr starteten die Ü35-Mannschaften des SV Eichsel und des Gastgebers, zeitgleich war Anpfiff beim Ü50-Team des FSV gegen den FC Post Basel. Vier Feldspieler und ein Torwart gaben während der jeweils zehnminütigen Matches alles. Die Schiedsrichter Hanspeter Dargatz vom FC Hausen und Kurt Schneeberger vom SV Schwörstadt waren fast pausenlos im Einsatz. Für die Stärkung sorgte mit Helfern aus dem Verein Clubheim-Wirtin Nicole Ranz. Alle Beteiligten waren gut gelaunt und die Stimmung war super. Fazit des FSV-Vorsitzenden Patrick Da Rugna: „Keine Verletzungen, alles super gelaufen, ich bin glücklich. Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache, dass wir nur kaltes Wasser zum Duschen hatten.“

Party als Premiere

Diesen Umstand konnten die Kicker bei der anschließenden Disco mit DJ Bruzzi in der Gymnastikhalle jedoch schnell wieder vergessen. Die Ü30-Party war eine Premiere und ein Erfolg. „Wir wollten dem Gedächtnisturnier noch zusätzlichen einen besonderen Geschmack geben und auf diese Art und Weise zusammen feiern“, erklärte Andreas Hofstetter, beim FSV für Veranstaltungen zuständig. Am Sonntag stand schon der nächste Höhepunkt an, in der Fecamphalle fand das Verbandsjugendturnier statt.