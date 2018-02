Rheinfelden Fahrzeuginsassen flüchten nach Überschlag mit Auto

Zu einer Unfallflucht kam es am frühen Sonntagmorgen in Rheinfelden.

Ein zunächst unbekannter Autofahrer befuhr am frühen Sonntagmorgen mit einem Mitsubishi die B 316 in Richtung Rheinfelden. In der Mitte des Asag-Kreisels kam er mit dem Auto vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und kollidierte nach etwa 20 Metern mit einem Baum.

Anschließend überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Ein Zeuge beobachtete, wie zwei Männer durch die Scheiben aus dem Auto kletterten und davon rannten. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Diese leitete sofort eine Fahndung nach den beiden Männern ein, die jedoch ergebnislos verlief.

Weitere Recherchen ergaben, dass es sich bei den beiden flüchtigen Personen um zwei 19 und 20 Jahre alte Männer handelte, die sich das Auto zuvor von einem Bekannten zum Zigarettenholen ausliehen. Das verunfallte Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Im Laufe des Sonntags stellten sich die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer der Polizei. Einer der beiden war leicht verletzt. Beide Männer sind nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.