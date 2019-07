von Elena Borchers

An gewissen Tagen kann der Gang über den Geh- oder die Fahrt auf dem Radweg zum wahren Hindernislauf werden. Nämlich dann, wenn die Müllabfuhr kommt. Immer wieder erreichen Ordnungsamtsleiter Dominic Rago Beschwerden, weil Müll- und Altpapiertonnen wild auf Gehwegen abgestellt werden und Fußgänger und Radfahrer behindern. Dabei gibt es dafür ganz klare Regeln.

Ordnungsamt muss noch nicht eingreifen

„Uns erreichen öfter Beschwerden von Bewohnern oder Passanten, die sagen, dass sie auf einem Geh- oder Radweg nicht durchkommen“, sagt Rago. Das gelte sowohl für die Kernstadt als auch für die Ortsteile. Tatsächlich eingreifen musste das Ordnungsamt bisher jedoch noch nie. Einige Male seien Hausverwalter kontaktiert worden, dann hätte sich das Problem in der Regel schnell erledigt, so Rago. „Theoretisch könnten wir die Hausverwalter oder -eigentümer in wiederholten Fällen wegen unerlaubter Sondernutzung aber auch anzeigen“, erklärt er.

Ein Bußgeld ist die Folge

Ein Bußgeld wäre die Folge, die Höhe hänge von verschiedenen Faktoren ab und könne nicht pauschal genannt werden. Aber so weit kam es in Rheinfelden noch nie. Dennoch möchte Rago, dass der kommunale Ordnungsdienst, der bald an den Start geht, immer wieder kontrolliere, ob die Mülltonnen richtig aufgestellt werden.

Frühestens am Vorabend auf der Straße

Die Regeln dafür legt die Satzung der Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach fest. Danach dürfen Abfallbehälter und auch Abfälle, die für Sonderabfuhren bestimmt sind, frühestens am Vorabend des Abfuhrtages rausgestellt werden. Und auch, wo die Tonnen stehen dürfen, ist klar definiert: Die Bereitstellung darf mit Ausnahme einer festgelegten Sonderregelung – etwa an Sammelplätzen – nur auf dem Grundstück des Haushalts oder Unternehmens beziehungsweise auf dem öffentlichen Straßenraum vor dem Grundstück erfolgen, so die Satzung.

Sie dürfen nicht behindert werden

Beim öffentlichen Straßenraum vor dem Grundstück handelt es sich in der Regel um Geh- und Radwege. Dort müssen die Tonnen so abgestellt werden, dass Fahrzeuge oder Fußgänger nicht behindert werden, auch das legt die Satzung fest.

Greifarme müssen alles erreichen können

Eines legt die Satzung allerdings nicht fest: Dass die Gefäße so bereitgestellt werden müssen, dass die Abfallfahrzeuge mit Seitenladertechnik – also einem Greifarm – diese auch erreichen können. Doch genau diese Technik verwendet die Entsorgungsfirma Kühl, die im Auftrag der Abfallwirtschaft im Landkreis unterwegs ist, in einigen Gebieten.

Es klappt, oder es klappt auch nicht

„Der Entsorger bittet in diesen Gebieten über einen Aufkleber auf den Tonnen um eine entsprechende Bereitstellung, was teilweise sehr gut klappt, teilweise leider nicht“, berichtet Silke Bienroth, Betriebsleiterin des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft. Doch auch, wenn die Mülltonnen nicht wie auf den Aufklebern angegeben abgestellt werden, muss der Entsorger sie leeren. Kommt der Greifarm nicht hin, muss der Fahrer aussteigen.

Versteckt dürfen sie nicht sein

Auch wenn die Müllgefäße Fußgänger nicht behindern dürfen – zu versteckt dürfen sie auch nicht sein. „Gelegentlich gibt es Probleme, wenn ein Gefäß am Grundstücksrand nicht deutlich bereit steht“, so Bienroth. „Der Müllwerker ist nicht berechtigt, etwa ein Gartentor zu öffnen oder auf dem Grundstück Gefäße aus einer Garage oder einem Unterstand zu holen.“ Solche Fälle seien aber selten. Bei durchschnittlich 6000 Leerungen täglich im Landkreis gebe es, mit Ausnahme weniger Einzelfälle, defintiv kaum Probleme, so Bienroth.

Es gibt Gründe zur Nichtleerung

„Wir stellen aber fest, dass das Problem „Tonne aus unerfindlichen Gründen nicht geleert“ leider ab und zu an einer Stelle wiederholt auftritt. Diese Einzelfälle müssen dann recherchiert und behoben werden. Meist seien die Ursachen gut nachvollziehbar und könnten im Gespräch mit den Kunden behoben werden. Manchmal komme es auch vor, dass Ersatzfahrer Tonnen nicht sehen oder Nebenstraßen vergessen würden, die der Regelfahrer kenne. In diesem Fall, also wenn der Fahrer eine ordentlich aufgestellt Tonne nicht findet, muss der Mülllaster am nächsten Tag nochmal kommen.