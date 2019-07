Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend bei Adelhausen. Aus Unachtsamkeit geriet eine 18-jährige Fahranfängerin auf der L 139 auf die Gegenfahrbahn. Mit ihrem VW Polo krachte sie in den entgegenkommenden Nissan Navara, der in Richtung Maulburg unterwegs war.

Bei dem Unfall verletzten sich die 18-Jährige und die 41-jährige Nissan-Fahrerin. Beide wurden von DRK ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Minseln war im Einsatz, sie leitete den Verkehr um und reinigte die Straße.