Rheinfelden FSV Rheinfelden stellt seine Sicht der Dinge klar, warum die geplante Zusammenarbeit im Jugendbereich mit dem SV Nollingen geplatzt ist

Die geplante Spielgemeinschaft im Jugendbereich zwischen dem FSV Rheinfelden und dem SV Nollingen ist gescheitert. Warum, das erklären Patrick Da Rugna und Markus Solito-Weber vom FSV.

Nachdem unsere Zeitung vor wenigen Tagen über die Hauptversammlung des SV und das Ende der Gespräche über eine Spielgemeinschaft im Jugendbereich berichtet hat, meldet sich nun der FSV Rheinfelden öffentlich zu Wort.

Bei einem Gespräch mit der Presse berichteten der Vorsitzende des FSV Rheinfelden, Patrick Da Rugna, und der Jugendleiter des FSV, Markus Solito-Weber, dass man sich im September 2017 mit dem SV Nollingen geeinigt hatte, für den gesamten Jugendbereich Spielgemeinschaften zu gründen. Mit der Ausarbeitung eines Konzeptes und eines Ablaufplans sei Patrick Da Rugna beauftragt worden.

Geeinigt habe man sich darauf, dass gegenüber dem Verband für die Spielgemeinschaft im B- und D-Jugendbereich der FSV und für den E- und C-Bereich der SV federführend sein sollte. Noch im Oktober sei auch der Vorsitzende des SV Nollingen, Andreas Balling, damit einverstanden gewesen. Zustimmung hätte man darüber hinaus von den Jugendleitern und den Trainern beider Vereine erfahren und auch die Eltern der Fußball-Jugendlichen hätten sich mit der Konzeption in Elternabenden und Informationsveranstaltungen einverstanden erklärt.

Weiter erklärten die FSV-Vertreter, dass man in den Gesprächen auch frühere Querelen zwischen den Vereinen bereinigt habe und sich engagiert auf die geplanten Spielgemeinschaften konzentriert habe. Im Februar sei ein Flyer erstellt worden, der auf das Projekt „Spielgemeinschaft“ in vielerlei Facetten hingewiesen habe, auch über den Start der Spielgemeinschaft am 2. Juli.

Nachdem im März die Mitglieder des FSV sowie der SV Nollingen über alle Schritte informiert wurden, sei man sicher gewesen, dass alles in „trockenen Tüchern“ sei. Zwar sei man sich bewusst gewesen, dass beim SV Nollingen Spieler und auch Trainer weggebrochen waren, so Marcus Solito-Weber, dennoch sei der FSV engagiert für den Start der Spielgemeinschaften eingetreten. Daran festgehalten habe man auch noch, als der SV Nollingen Ende April die Spielerlisten für die Gemeinschaften vorgelegt hatte.

Umso überraschter seien die Verantwortlichen des FSV gewesen, als der SV Nollingen plötzlich andere Regelungen zur Federführung bei den geplanten Spielgemeinschaften begehrte. Aufgrund von Wünschen der Eltern und der Quantität der Spieler wollte der SV Nollingen nun die Federführung für den B -und C-Jugendbereich für sich in Anspruch nehmen, teilten die Da Rugna und Solito-Weber mit. Auf diese Forderung ging nun der FSV Rheinfelden nicht mehr ein.

Patrick Da Rugna und Jugendleiter Markus Solito-Weber betonen, dass der FSV immer zu seinem Wort gestanden habe, wohlwissend, dass sich der Verein wegen wegbrechender Spieler im Jugendbereich beim SV Nollingen „auch einen Klotz ans Bein“ geheftet hätte.

Aufgrund der Vorstandsbeschlüsse in beiden Vereinen fragt sich nun die FSV-Spitze, wer beim SV Nollingen das Sagen hat. Sind es die Eltern der Jugendfußballer oder ist es der Vorstand? Aufgrund dieser ungeklärten Frage ist auch die Spielgemeinschaft im Jugendbereich mit dem SV Nollingen vom Tisch, eine Entscheidung, die laut Patrick Da Rugna und Markus Solito-Weber beim FSV endgültig sein soll.