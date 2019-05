von Elena Borchers

Schon seit Jahren verhandeln die Mitglieder des Fußballstadtvereins Rheinfelden (FSV) mit der Stadtverwaltung über einen Umzug der Vereinsstätte (wir berichteten). Nun hat der Vereinsvorstand für Freitag, 21. Juni, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberaumt, um in der Sache voranzukommen.

Verein befindet sich in einer Notlage

Hintergrund ist, dass das aktuelle FSV-Heim an der Richterwiese aufgrund der Nähe zur Industrie und anderer Mängel keine Zukunft hat. Laut dem Vorsitzenden Patrick Da Rugna befindet sich der Verein in einer Notlage. Das Heim ist zu klein, die Umkleidekabinen veraltet. Eine Erweiterung ist aufgrund der europäischen Seveso-III-Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit Gefahrstoffen und der geplanten Bebauung nicht möglich. Zunächst gab es Überlegungen, ins Europastadion umzuziehen. Dann hat der FSV-Vorstand aber beschlossen, dass der Sportplatz bei der Hans-Thoma-Schule in Warmbach als neue Heimat für den Verein ins Auge gefasst werden soll.

Ein Signal an den Gemeinderat senden

Genau darüber will der Vorstand nun – unter Vorbehalt des Beschlusses im Gemeinderat – in der außerordentlichen Mitgliederversammlung abstimmen lassen. „Ziel ist es, dass der Verein geschlossen hinter dem Projekt steht und damit auch ein Signal an den Gemeinderat sendet.“ Dieser hat nämlich das letzte Wort in der Sache.

OB und Hauptamtsleiter stehen hinter dem FSV

Da Rugna ist zuversichtlich, dass sich die Mitglieder für den Umzug nach Warmbach aussprechen werden. „Es herrscht grundsätzlich Einigkeit. Manch‘ älteres Mitglied hängt zwar an der Tradition, aber der Verein braucht nun Innovation und keine Tradition.“ Der neue Gemeinderat wird sich voraussichtlich am 18. Juli mit dem FSV-Umzug befassen. Da Rugna hofft, dass auch dem neuen Gremium klar ist, in welcher Notlage sich der Verein befinde, und dass der Umzug dringend nötig sei. Bisher seien die Gespräche mit der Stadt gut und konstruktiv verlaufen, Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler stünden hinter dem Verein.