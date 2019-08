von Ralf H. Dorweiler

Evonik und Energiedienst spannen in Sachen Wärmeversorgung zusammen. Evonik liefert ungenutzte Abwärme, mit der Energiedienst ein Wärmenetz aufbauen möchte. Was an Wärme übrig bleibt, soll zu Strom umgewandelt werden. Nach der Unterzeichnung der Verträge soll 2020 mit dem Bau von Leitungen und ersten Lieferungen an Bürger in Rheinfelden begonnen werden.

Heißes Wasser bleibt übrig

Bei der Herstellung von Aerosil fallen bei Evonik sehr hohe Temperaturen an. Bei der Produktion bleibt 95 bis 99 Grad Celsius heißes Wasser übrig, das laut dem Standortleiter Olaf Breuer nicht genutzt werden kann. Letztlich wurde die überflüssige Wärme seit Jahrzehnten in den Rhein geleitet. Das soll jetzt anders werden.

ED will neue Geschäftsfelder eröffnen

Denn auf der anderen Seite steht das Unternehmen Energiedienst, das die Notwendigkeit sieht, neben der Energieerzeugung neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Zukünftig wird Energiedienst also ganzjährig eine Wärmeleistung von 5,2 Megawatt (MW), also rund 42 Millionen kWh abnehmen, wie Jörg Reichert, Vorsitzender der Geschäftsleitung Energiedienst im Pressegespräch am Mittwoch informierte. Diese Wärmeleistung soll in das eigene Wärmenetz des Unternehmens im Gebiet Grendelmatt/Schildgasse eingespeist werden.

Bürger von Rheinfelden profitieren

„Damit können in mehreren tausend Wohnungen die Bürger von Rheinfelden heizen und Wasser erwärmen. Unternehmen können die Wärme im Winter zum Heizen und im Sommer zum Kühlen verwenden“, erklärte Klaus Nerz, der Leiter Wärme- und Energielösungen bei ED. Damit dies erreicht wird, müssen die Wärmenetze in der Region ausgebaut und verbunden werden. Eine Zusammenarbeit zwischen den Rheinfelder Stadtwerken und Energiedienst sei von Energiedienst gewünscht.

OB wünscht dem Projekt ein gutes Gelingen

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt wünschte dem Projekt des Industrieunternehmens und des Energieversorgers gutes Gelingen. Die Stadt wolle das Vorhaben unterstützen, das einen neuen Meilenstein auf dem Weg zum „ultraeffizienten Gewerbegebiet“ und für die Rheinfelder Klimaschutzziele darstelle. Sicherlich gebe es noch einige Detailfragen der Zusammenarbeit, er sehe aber schon jetzt, dass sich Lösungen dafür abzeichnen würden.

Die Wärme gibt es gratis

Laut Nerz bekommt Energiedienst die Wärme von Evonik gratis, verpflichtet sich aber damit auch, sie ganzjährig abzunehmen. Da besonders im Sommer weniger Wärme benötigt wird (und zu Beginn auch nur mit rund 300 Wohneinheiten für die Versorgung gerechnet wird), bleibt noch einiges an Wärmeenergie über. Energiedienst möchte mit diesen Wärmeresten Strom über eine Art von Dampfanlage (ORC-Anlage) Strom erzeugen. Im ersten Schritt sollen vier ORC-Anlagen starten, später sollen zwei weitere dazukommen. Mit dem Strom könnten dann etwa auch die E-Autos der Energiedienst-Flotte betrieben werden. Allerdings haben die Anlagen bisher erst einen Wirkungsgrad von acht bis zehn Prozent.

Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele

Reichert nannte das ein „regionales Referenzprojekt in Sachen Klimaschutz“. Um die Klimaziele zu erreichen, brauche es solche Maßnahmen im Rahmen einer Sektorenkopplung, also einer Zusammenführung von Strom- und Wärmeerzeugung und Mobilität. Olaf Breuer von Energiedienst sagte dazu: „Rheinfelden ist der grünste Evonik-Standort. Die Kooperation mit Energiedienst zur Nutzung unserer Abwärme bringt uns nun unserem Ziel, die CO2-Werte jährlich zu reduzieren, ein ganzes Stück weiter.“ Das Vorhaben entspreche damit der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.

900 Meter Fernwärmeleitung

Um die Wärme vom Evonik-Gelände zur eigenen Energiezentrale auf dem Gelände des Umspannwerkes der ED Netze zu transportieren, verlegt Energiedienst eine etwa 900 Meter lange Fernwärmeleitung, teils oberirdisch über Rohrbrücken, teils im Boden. Für das Frühjahr 2020 plant Energiedienst entsprechende Baumaßnahmen und bereits im Sommer die erste Wärmelieferung an Kunden. Energiedienst investiert nach eigenen Aussagen rund 2,1 Millionen Euro in das Projekt.