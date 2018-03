Rheinfelden Evangelische Gemeinden ziehen Bilanz: 65 Taufen und 15 Hochzeiten pro Jahr

„Evangelisch in Rheinfelden“ ist ein Zusammenschluss von Christus-, Paulus-, Johannes- (Karsau) und Petrusgemeinde (Herten). Kürzlich haben sie sich zur Versammlung getroffen.

Rheinfelden – „Die Gemeinden arbeiten offen zusammen, es ist ein tolles Miteinander, die Vielfalt bereichert alle“, lobte Gerd Sauer die Kooperation der Kirchen bei der Gemeindeversammlung für die Christus- und Paulusgemeinde. Er wurde für drei Jahre als Vorsitzender der Gemeindeversammlung wiedergewählt.

Die Gemeinde in Zahlen

Pfarrer Joachim Kruse erläuterte die Arbeit der beiden Gemeinden in Zahlen: So finden pro Jahr rund 65 Taufen, 15 Hochzeiten und 65 Trauerfeiern statt. Zwischen zehn und 15 Personen treten in die Kirche ein, ihnen stehen 60 Austritte gegenüber. „Es passiert viel Freude und viel Leid, denn es sind die Schnittstellen im Leben, an denen viel bewältigt werden muss“, sagte der Seelsorger.

Stärken und Schwächen

Im Kindergartenbereich gibt es Probleme wegen des Fachkräftemangels. Mit einem guten Arbeitsumfeld und anderen attraktiven Punkten versuchen die Gemeinden, ihre 90 Planstellen immer zu besetzen. „Eine Kindergärtnerin, die sich jüngst bei uns beworben hatte, konnte unter 16 Einrichtungen auswählen“, berichtete Kruse und verdeutlichte damit wie schwierig es ist, Erzieherinnen zu finden. Eine besondere Stärke sei die Kirchenmusik, meinte Kruse. „Die Musik zieht die Menschen an. In den letzten Wochen war die Kirche an drei Tagen so voll, wie sonst nur an Weihnachten durch die Musik“, informierte der Geistliche.

Baumaßnahmen

Kruse berichtete zudem über die geplanten Baumaßnahmen am Turm der Christuskirche, die am 2. Mai beginnen. „Der Turm wird voll eingerüstet, da der Putz auf das Freigelände des Kindergartens fällt“, sagte Kruse. Die Buntglasfenster der Kirche sollen vor Steinschlag, Vandalismus und Sturmschäden gesichert werden, dazu wurden Mittel in Karlsruhe beantragt.

Werner-Mennicke-Haus

Zum Werner-Mennicke-Haus auf dem Rührberg sei die Kaufoption für den SAK bis zum 31. Dezember 2020 verlängert worden, bis dahin bewirtschafte der Freundeskreis Werner-Mennicke-Haus die Einrichtung. Dem Diakonischen Werk, das Räume in der Karl-Fürstenberg-Straße 35 angemietet hat, wurde mehr Platz angeboten. Die frühere Hausmeisterwohnung bietet dem Diakonischen Werk die Möglichkeit, sein Beratungsangebot zu erweitern. Pfarrer Kruse lobte die gute ökumenische Zusammenarbeit in der Stadt und berichtete vom geplanten Himmelfahrtsgottesdienst, der mit Gemeinden aus Rheinfelden/Schweiz stattfinden wird.

Abschied von Stefanie Schmid

Stefanie Schmidt ist Pfarrerin in Probezeit. Diese endet im August nach zwei Jahren, dann wird sie Rheinfelden verlassen. Die Abschiedsgottesdienste finden am 22. und 27. Juli statt. Eva McKerracher berichtete von der Arbeit der Kirchenältesten in der Paulusgemeinde, wo viel Verwaltungsarbeit angefallen sei. Personalwechsel in Kita und Büro hätten viel Zeit gekostet. „Es gibt jede Menge zu tun, wir suchen dringend Helfer, die uns bei den anliegenden Aufgaben unterstützen“ meinte McKerracher.

David Erb erläuterte den Haushaltsplan, der für alle vier Gemeinden erstellt wurde und ein solides Wirtschaften aufzeigte.

Wahlen

Heute, Donnerstag, 22. März, findet ein offener Gesprächskreis im Paulussaal statt, Beginn 19.30 Uhr.

Die anwesenden Gemeindemitglieder hatten die Aufgabe, einen neuen Vorsitzenden für das Präsidium zu wählen. Gerd Sauer wurde wiedergewählt, als Vertreter der Paulusgemeinde wurde Gerhard Trube gewählt. Die Wahl eines zweiten Stellvertreters für die Christusgemeinde musste verschoben werden, da die Kandidatin nicht anwesend war. Bisher hatten Claudia Kohleiss-Rottmann und Joachim Schoch-Bösken diese Aufgaben übernommen, sie wurden verabschiedet.